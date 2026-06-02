Drama celor doi britanici încarcerați în Iran: condamnați la 10 ani de închisoare. Au început greva foamei

Un cuplu britanic încarcerat în Iran sub acuzația de spionaj a pierdut recursul împotriva condamnării, au anunțat, marți, familia acestora și guvernul britanic.
Sursă foto: Facebook
Daiana Rob
02 iun. 2026, 20:33, Știri externe
Cei doi, Craig și Lindsay Foreman au fost reținuți în ianuarie 2025 în timp ce se aflau într-o călătorie cu motocicleta în jurul lumii. În februarie, au fost condamnați la 10 ani de închisoare pentru spionaj, acuzație pe care amândoi o neagă, potrivit Associated Press. 

Ministerul de Externe al Marii Britanii a calificat încarcerarea cuplului drept „nejustificată și îngrozitoare”.

„Suntem dezamăgiți de decizia de apel și vom continua să depunem eforturi pentru a ne asigura că Craig și Lindsay se vor întoarce în siguranță în Marea Britanie”, potrivit comunicatului publicat de Ministerul de Externe al Marii Britanii.

„De la arestarea lor de anul trecut, ambasadorul britanic la Teheran, diplomații și oficialii de la Londra au depus eforturi pentru a le oferi asistență consulară. Aceasta include vizitele ambasadorului la închisoare și facilitarea convorbirilor telefonice cu familia lor din Marea Britanie”, se mai arată în comunicat.

Fiul lui Lindsay Foreman, Joe Bennett, a declarat că niciunuia dintre cei doi nu i s-a permis să participe la ședința de apel. Acestora li s-au cerut să semneze documente pe care nu le puteau citi. Amândoi au început greva foamei.

„Cazul lor a ajuns acum la Curtea Supremă, dar nu înțelegem procedura, calendarul sau ce anume, dacă va fi cazul, va fi depus în numele lor”, a spus Bennett, fiul femeii încarcerate.

Guvernul britanic îi sfătuiește pe cetățeni să nu călătorească în Iran

De câțiva ani, guvernul britanic îi sfătuiește pe cetățenii britanici și britanico-iranieni să nu călătorească în Iran, al cărui guvern are o istorie de reținere și eliberare a cetățenilor occidentali sub acuzații de securitate. Țara a fost mult timp acuzată că îi reține pe cei cu legături occidentale ca prizonieri pentru a-i folosi ca monedă de schimb în negocierile cu Occidentul. Iranul neagă aceste acuzații.

În 2022, Iranul a eliberat-o pe Nazanin Zaghari-Ratcliffe, o angajată în domeniul umanitar de origine britanico-iraniană, după mai bine de cinci ani de detenție. Ea a fost condamnată să ispășească o sentință de 5 ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de complot pentru răsturnarea guvernului iranian, acuzație pe care ea, susținătorii ei și grupurile pentru drepturile omului au negat-o.

