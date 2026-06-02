Polonia va interzice telefoanele în școli pentru elevii sub 16 ani

Polonia vrea să interzică elevilor sub 16 ani folosirea telefoanelor mobile în școli, începând cu 1 septembrie, și intenționează să introducă reguli mai stricte de verificare a vârstei pentru accesul la pornografie, a declarat marți premierul Donald Tusk.
Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 21:03, Știri externe
Proiectul de lege ar urma să interzică elevilor cu vârste între 7 și 15 ani folosirea telefoanelor în incinta școlilor, inclusiv în pauzele dintre ore, și să ofere școlilor o bază legală pentru crearea unor spații de depozitare a telefoanelor, informează Reuters.

„Propunem interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școlile primare în timpul orelor și al pauzelor… Suntem convinși că părinții și profesorii ar trebui să dispună de un astfel de instrument”, a declarat Tusk.

„Ne confruntăm cu o problemă civilizațională legată de dependența aproape a tuturor, în special a celor mai tineri, de platforme, jocuri etc. Ne dăm seama că acest lucru poate avea consecințe dezastruoase asupra vieții copiilor și asupra țării”, a adăugat premierul Poloniei.

Un proiect separat, propus de ministrul pentru digitalizare, ar impune noi obligații site-urilor care oferă conținut pornografic, pentru a limita accesul copiilor.

În februarie, ministrul Educației, Barbara Nowacka, a prezentat și planuri privind interzicerea folosirii rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, deschizând calea către un posibil conflict cu marile companii americane de tehnologie.

Companiile din domeniul tehnologiei susțin că accentul ar trebui pus pe modul în care sunt folosite dispozitivele, nu pe interdicții totale, în condițiile în care există controale parentale și alte restricții țintite. Ele invocă, de asemenea, beneficiile smartphone-urilor pentru învățare, comunicare și siguranță.

Țări precum Olanda, Coreea de Sud și Italia au interzis smartphone-urile în școli, pe fondul îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării și comportamentului. Alte state au interzis sau iau în calcul interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale.

