„Rusia rămâne o amenințare”. Polonia avertizează că nu contează dacă incidentul cu drona din Galați a fost intenționat sau nu

Radoslaw Sikorski a declarat pentru agenția Reuters, citată de SkyNews, că Rusia rămâne o amenințare indiferent de circumstanțe, după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe în Galați.

„Indiferent dacă a fost vorba de un act intenționat sau de o neglijență, Rusia rămâne periculoasă și trebuie să ne apărăm împotriva ei”, a afirmat el.

O dronă s-a prăbușit, vineri, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.