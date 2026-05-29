Alimentarea cu gaze, oprită la 178 de apartamente după căderea dronei în Galați

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar pe strada Brăilei din municipiul Galați, după prăbușirea unei drone care a provocat un incendiu la un bloc de locuințe, a anunțat compania Distrigaz Sud Rețele.
Alexandra-Valentina Dumitru
29 mai 2026, 10:28, Economic
Potrivit companiei, alimentarea cu gaze a fost oprită vineri, la ora 02:35, pentru punerea în siguranță a consumatorilor, după incendiul izbucnit la imobilul de pe strada Brăilei nr. 45, bloc BR1B, scara 2.

În urma întreruperii neplanificate sunt afectați 178 de clienți casnici din blocurile BR1C, scara 1, și BR1B, scările 1 și 2.

„Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură de siguranță până la verificarea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a instalației de utilizare aferente imobilului amplasat pe strada Brăila nr 45, bloc BR1B, scara 2, din localitatea Galați, județul Galați”.

Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, clienții trebuie să contracteze un operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei tehnice a instalației, iar documentele justificative trebuie transmise ulterior către Distrigaz Sud Rețele.

Compania le recomandă consumatorilor ca, după reluarea furnizării gazelor, dacă simt miros de gaze, să aerisească imediat încăperea, să evite producerea de scântei și utilizarea aparatelor electrice și să contacteze serviciul de urgență gaze.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

