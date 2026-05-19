Prima pagină » Economic » Ivan: Până în 2035 ne acoperim necesarul de gaze naturale, dar după vom avea nevoie de mai multe

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România își poate acoperi necesarul de gaze naturale până în 2035, însă ulterior va fi nevoie de volume suplimentare, în contextul evoluției consumului intern și regional.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 23:15, Economic
„În urma unor analize foarte serioase asupra capacității de producție de gaze naturale a României pe următorii 25 de ani și a consumului de gaze naturale al României pe următorii 25 de ani, împreună cu vecinii noștri din Ucraina, Moldova, Ungaria, Slovacia și Austria, am ajuns la concluzia că acești oameni au nevoie de gaze naturale, pe care România le poate livra către ei”, a afirmat Ivan, marți seara, la Antena 3 CNN.

El a mai precizat că, în această perioadă, România își poate acoperi consumul intern, dar ulterior va deveni dependentă de volume suplimentare de gaze.

„Până în 2035 ne acoperim necesarul, dar după această dată o să avem nevoie de mai multe gaze naturale”.

Ivan a subliniat că, în opinia sa, este necesară o strategie energetică dublă, anume utilizarea eficientă a gazului intern pentru industrie și dezvoltarea infrastructurii de tranzit pentru gaze provenite din alte surse.

„Și din acest punct de vedere, va trebui să facem două lucruri ca să fim serioși pentru orice investitor în țara noastră. O dată, să avem o strategie prin care să consumăm în industria românească la cost de producție plus un profit reglementat, gazul natural din România. Și doi, acele gaze naturale care vin ca și propunere din partea sua prin Grecia, pentru toată regiunea, să poată să fie tranzitate prin România, nu prin alte porturi, ca să producă venituri pentru țara noastră și care, automat, (…) să asigure suficiente gaze pentru vecinii noștri, pe care nu pune presiune pe România”, a explicat Ivan.

Ivan a mai spus că s-a săturat de situția în care „se spune românilor: voi aveți, dar voi nu aveți ce să faceți cu ele”.

