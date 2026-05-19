Bogdan Ivan, atac dur la Bolojan: Punem în pericol relația cu SUA

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre afirmațiile premierului potrivit cărora proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești ar reprezenta „bani aruncați”, Ivan a respins această evaluare.

„Unu, investițiile cu cap deja le-am negociat ca să le facem la turul 3-4 și am luat 3 miliarde ca asigurare verbală din partea șefului Băncii Mondiale, iar în această vară va fi anunțat faptul că România va beneficia de o finanțare de 3 miliarde de dolari din partea SUA pentru Cernavodă. Și doi, pentru acest proiect este foarte important (…). Faptul că acest proiect este unic în Europa, e cel mai avansat cu 2-3 ani față de alte proiecte de reactoare nucleare de acest tip din întreaga Europă, este un foarte mare avantaj pentru România”, a spus Ivan, marți seara.

Potrivit fostului ministru, proiectul este „făcut cu americani și cred că ar putea și domnul premier demis Bolojan să vorbească cu colegii de partid, pentru că e un proiect început în 2020”.

„Păi punem în pericol foarte mult relația cu SUA și cu Ministerul Energiei de acolo pentru următorul fapt. Astăzi, la Cernavodă, noi ne dezvoltăm și vrem să construim reactorul 3-4, tot cu tehnologie americană, așa cum funcționează de 30 de ani aceste reactoare 1 și 2, și avem nevoie și de bani ca să le finanțăm. În ultimele 9 luni de zile le-am negociat cu Comisia Europeană, n-am reușit să facem rost de bani de acolo și am căutat alternative. Și am găsit alternative în Washington, cu dobânzi de 1%, comparativ cu 7% cât se împrumută azi România. Ce mă interesează pe mine ca român? Să produc mai multă energie pentru 30 de ani de acum înainte, energie în bandă, ieftină și predictibilă”, a mai spus Ivan.