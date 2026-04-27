Ivan: Finanțare de 495 de milioane de dolari pentru infrastructura de gaze

România a obținut o finanțare de 495 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale și consolidarea interconectărilor cu statele vecine, a precizat ministrul demisionar al Energiei, Bogdan Ivan, în timpul prezentării bilanțului.
Sursa foto: Facebook/Bogdan Ivan
Alexandra-Valentina Dumitru
27 apr. 2026, 17:56, Politic

„Am reușit semnarea unei finanțări de 495 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale din țara noastră și a interconectărilor cu statele vecine”, a declarat Ivan.

Potrivit acestuia, investiția are rolul de a întări poziția României în regiune și de a crește capacitatea de transport și securitatea energetică.

„Putem să fim furnizorii de securitate energetică împreună cu Statele Unite pentru statele din Europa Centrală și de Est: Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia și Austria”, a afirmat fostul ministru al Energiei.

Ivan a precizat că proiectele de infrastructură sunt esențiale pentru integrarea României în coridoarele energetice regionale și pentru asigurarea fluxurilor de gaze în perioade de consum ridicat, fără presiune suplimentară asupra producției interne.

