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Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul dedicat memoriei victimelor Mineriadei din iunie 1990

Președintele Nicușor Dan a depus sâmbătă dimineață o coroană de flori la monumentul dedicat victimelor Mineriadei din iunie 1990, în contextul în care se împlinesc 36 de ani de la unul dintre cele mai violente episoade din România postcomunistă.
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Alexandra-Valentina Dumitru
13 iun. 2026, 09:02, Politic
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Mineriada din 13-15 iunie 1990 este considerată unul dintre cele mai controversate și dramatice momente din istoria României postcomuniste.

În urma intervenției minerilor veniți din Valea Jiului la București, protestul din Piața Universității, îndreptat împotriva conducerii instalate după Revoluția din 1989, a fost reprimat violent.

Mineriada din iunie 1990 s-a soldat cu patru morți prin împușcare, peste 1.388 de răniți și aproximativ 1.250 de persoane ridicate de pe stradă și transportate în spații de detenție.

La 36 de ani de la acele evenimente, Dosarul Mineriadei nu are încă o soluție definitivă.

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