Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul dedicat memoriei victimelor Mineriadei din iunie 1990

Mineriada din 13-15 iunie 1990 este considerată unul dintre cele mai controversate și dramatice momente din istoria României postcomuniste.

În urma intervenției minerilor veniți din Valea Jiului la București, protestul din Piața Universității, îndreptat împotriva conducerii instalate după Revoluția din 1989, a fost reprimat violent.

Mineriada din iunie 1990 s-a soldat cu patru morți prin împușcare, peste 1.388 de răniți și aproximativ 1.250 de persoane ridicate de pe stradă și transportate în spații de detenție.

La 36 de ani de la acele evenimente, Dosarul Mineriadei nu are încă o soluție definitivă.