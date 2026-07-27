Nicușor Dan numește dintr-un foc 268 de magistrați: 172 de judecători și 96 de procurori intră în funcție

Noii magistrați își vor începe activitatea la 1 august, urmând să fie repartizați la instanțe și parchete din întreaga țară.

Administrația Prezidențială a anunțat că șeful statului a semnat decretele privind numirea în funcție a magistraților care au promovat examenul de capacitate, după finalizarea perioadei de pregătire și evaluare profesională.

Judecători și procurori repartizați în întreaga țară

Lista semnată de președinte cuprinde numiri atât în funcția de judecător, cât și în cea de procuror, noii magistrați urmând să își desfășoare activitatea la judecătorii și parchete de pe lângă judecătorii din București și din mai multe județe ale țării.

Printre instanțele care vor primi cei mai mulți judecători se numără judecătoriile din sectoarele Capitalei, precum și instanțe din Brașov, Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara, Giurgiu, Buzău, Pitești, Sibiu, Constanța, Cluj-Napoca și alte municipii.

De asemenea, procurorii nou-numiți au fost repartizați la parchete de pe lângă judecătoriile din București și din mai multe orașe din țară, inclusiv Brașov, Ploiești, Timișoara, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Pitești, Botoșani și Constanța.

Au promovat examenul de capacitate

Magistrații numiți au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026, etapă obligatorie pentru dobândirea definitivă a statutului de judecător sau procuror.

Semnarea decretelor de către președintele României reprezintă ultima etapă procedurală înainte ca aceștia să își înceapă activitatea în cadrul instanțelor și parchetelor la care au fost repartizați.

Numirea noilor judecători și procurori are rolul de a acoperi posturile vacante din instanțe și parchete și de a contribui la consolidarea capacității sistemului judiciar. Intrarea în funcție a noilor magistrați este așteptată să sprijine activitatea instanțelor și a unităților de parchet care se confruntă cu deficit de personal și cu un volum ridicat de dosare.