PNL acuză PSD că pune în pericol fondurile europene prin acțiunile în instanță împotriva Guvernului Bolojan

PNL a respins, luni, acuzațiile formulate PSD la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce social-democrații au anunțat că vor ataca în instanță mai multe acte ale Executivului, susținând că acesta și-ar fi depășit atribuțiile.

Într-un comunicat de presă, PNL afirmă că demersul PSD riscă să blocheze investițiile și absorbția fondurilor europene și acuză partidul de „calcule politice toxice”.

Liberalii susțin că Guvernul și-a exercitat atribuțiile „cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare”, iar toate actele adoptate au avut ca scop protejarea intereselor României, respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene.

Liberalii susțin că PSD încearcă „să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj” și acuză formațiunea că pune în pericol proiectele de investiții.

„Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbește astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani și lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României. În loc să contribuie la deblocarea proiectelor esențiale pentru țară, PSD alege să blocheze în instanță măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României”, se arată într-un mesaj publicat de PNL pe Facebook.

PNL: PSD tratează cu o rea-credință evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul țării

Totodată, formațiunea consideră că demersul PSD are efecte negative asupra eforturilor de atragere a fondurilor europene.

„Respectăm dreptul oricărei formațiuni politice de a face apel la justiție, dar constatăm că demersul PSD sabotează practic efortul României de atragere a fondurilor europene. PSD tratează cu o rea-credință evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul țării”, mai spune PNL.

„România are nevoie de responsabilitate, nu de blocaje. România are nevoie de performanță, nu de procese politice. România are nevoie de investiții și de absorbția fondurilor europene, nu de acțiuni care riscă să întârzie proiecte strategice pentru dezvoltarea țării”, se arată în finalul comunicatului.

PSD: „Guvernul demis a ales să sfideze Constituția”

Reacția PNL vine după ce PSD a anunțat luni, printr-un comunicat de presă, că va contesta în instanță mai multe hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan și va sesiza Parchetul General. Partidul acuză că Executivul demis a încălcat Constituția.

„Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, se arată în comunicat.

Social-democrații afirmă că, după demiterea Guvernului de către Parlament, activitatea acestuia „este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă”.

„De la momentul demiterii de către Parlament, acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă. Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică, ci reprezintă norma constituțională explicită”, susține PSD.