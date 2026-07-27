PSD anunță acțiuni în instanță împotriva Guvernului Bolojan, pe motiv că și-ar fi depășit atribuțiile. PSD: „Guvernul demis a ales să sfideze Constituția”

Partidul Social Democrat anunță că a demarat o serie de acțiuni juridice împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, despre care afirmă că, deși a fost demis de Parlament, continuă să adopte acte normative care depășesc atribuțiile unui guvern aflat în această situație.

Într-un comunicat de presă transmis luni, 27 iulie, PSD afirmă că va contesta în instanță mai multe hotărâri de Guvern și va sesiza Parchetul General, acuzând încălcarea Constituției.

Social-democrații spun că au susținut și continuă să susțină măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR și pentru atragerea fondurilor europene.

„PSD a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor”, transmite formațiunea.

PSD mai susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu mai are competența de a adopta hotărâri și politici publice cu efecte pe termen lung și acuză depășirea limitelor prevăzute de Constituție pentru un cabinet demis.

„De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, se arată în comunicat.

Social-democrații afirmă că, după demiterea Guvernului de către Parlament, activitatea acestuia „este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă”.

„De la momentul demiterii de către Parlament, acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă. Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică, ci reprezintă norma constituțională explicită”, susține PSD.

În același comunicat, partidul îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că a ignorat „regula fundamentală a statului de drept” și că a continuat să adopte acte cu efecte pe termen lung.

„În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție, hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung, ceea ce îi era total și irevocabil nepermis”, afirmă PSD.

Partidul susține că printre actele contestate se află Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de acțiune aferent, „documente programatice de mare anvergură”.

„Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice! Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent, documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale. Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent!”, se mai arată în comunicat.

Partidul anunță că a contestat hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie, precum și alte opt acte normative despre care susține că au fost adoptate în aceleași condiții.

De altfel, marți, 28 iulie, PSD va depune la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a executării hotărârilor deja publicate și că va contesta și actele care urmează să apară în Monitorul Oficial.

„Mâine, 28 iulie, sesizăm Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate. Legea ne conferă explicit dreptul de a sesiza instanța fără a mai aștepta răspunsul Guvernului și îl vom exercita. Hotărârile nepublicate le vom contesta de îndată ce vor apărea în Monitorul Oficial. Nu există fereastră de timp care să funcționeze ca scut împotriva răspunderii”, precizează PSD.

„Sesizăm Parchetul General pentru ca procurorii să analizeze, în limitele competențelor lor legale, consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise”, transmite formațiunea.

„Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale. România are nevoie de un Guvern care respectă Constituția, nu de unul care o reinterpretează în favoarea sa. PSD va folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a restabili ordinea constituțională și a trage la răspundere pe cei care au ales să o sfideze. Guvernul demis a ales să sfideze Constituția. PSD a ales să o apere!”, se mai arată în comunicatul transmis de partid.