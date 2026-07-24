Radu Marinescu îi dă dreptate președintelui Nicușor Dan pe desemnarea premierului: „Tot la majoritate ajungem”

Radu Marinescu: „Președintele României încearcă să exercite un rol de mediator”

„Eu cred că președintele încearcă să exercite un rol pe care l-are în societate, de mediator. Și cumva spune: noi nu vom mai certați, reveniți pe niște poziții de conlucrare. Nu intrați în logica asta”, mărturisește Radu Marinescu, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

Fostul ministru al Justiției spune că PSD se află în prezent în Opoziție iar pentru asta a recurs la un instrument democratic: moțiunea de cenzură:

„Nu există altă cale într-o democrație și într-un stat de drept – în care avem această separație a puterilor – decât să ne respectăm fiecare limitele de competență și să conlucrăm într-un mod loial și în interesul cetățeanului. Altfel vom ajunge la o centrifugă care va arunca sistemul pur și simplu părțile componente. Nu e bine deloc acest lucru. L-am spus și îl repet și în momentul de față. Avem un guvern demis.

Că a fost demis prin moțiune, că un partid a ales să plece pentru că a considerat că punctele sale de vedere, proiectele sale, mi se pare legitim, sincer să vă spun. Într-o democrație, ca și într-o familie, ca și în societate, nu ești deloc obligat să stai alături de cineva față de care ai ajuns la o situație de divergență. (…)

Când plecăm la un drum patru entități care constituie o formulă politică și entitatea cea mai mare, că este PSD-ul, asta e realitatea, spune că cel pus acolo de toți împreună nu mai întrunește încrederea și susținerea, din punctul meu de vedere, cel mai corect este ca acea persoană să spună, ok, eu sunt rezultatul unei susțineri colective. Numai am această susținere colectivă, nu mai ocup această poziție. (…) Sincer, eu nu înțeleg toate aceste reproșuri publice că ați aruncat țara în haos. Nu, noi am recurs la un instrument democratic, absolut democratic”.

„Nu cred că președintele României că n-a făcut niște demersuri de a rezolva criza asta. Tot la majoritate ajungem”

„ Acum o să îmi spuneți iar că rezonez cu domnul președinte, dar examinând cu atenție tot ce s-a întâmplat în perioada asta, eu nu pot să reproșez că președintele că n-a făcut niște demersuri de a rezolva criza asta. (…)

Deci, tot la majoritate ajungem. Și eu găsesc că e legitimă preocuparea unui președinte care, trecând peste formalismul legii, zice, domnule, dar nu facem un lucru doar ca să-l facem. Hai să vedem cum stăm. Problema este că – din câte am văzut eu și din ce s-a transmis public – alții sunt cei care au zis da și pe urmă au zis nu și pe urmă iar da și pe urmă iar nu. (…)

Eu am avut cu domnul Bolojan și momente de colaborare ok, am avut și divergențe: cu infrastructura, cu brățările acelea pe care eu voiam sa le achiziționez pentru ANP. (…) Mie îmi trebuia o anumită sumă ca să operaționalizez tot sistemul. M-am dus în Parlament, am făcut ieri și iarăși amendament, dar colegii de la USR și PNL l-au respins și acolo am rămas. Am avut o discuție și pe legea cu statutul magistraților, când noi MJ-ul am atras atenția că trebuie să așteptăm cu CSM-ul cele 30 de zile. Deci am avut și momente în care am conlucrat pozitiv, am avut și momente de divergență. Însă legea e una pentru toți”, a declarat Radu Marinescu.

„În momentul în care ești un Guvern demis, nu mai ai anumite capacități. Eu nu văd problema la domnul președinte. CCR poate fi abordat pe această chestiune. (…) Trebuie să plece”

„În momentul în care ești un Guvern demis, nu mai ai anumite capacități și atunci nu mai faci. Iar la desemnare – dacă spui da și pe urmă spui nu și iar spui dar, și iar spui nu, nu știu unde este de fapt, problema. Eu nu văd problema la domnul președinte.

Într-adevăr, suntem într-o zonă pe care nici măcar părinții fondatori ai Constituției, n-au gândit-o. Nu cred că cineva s-a gândit că se ajunge la acest blocaj, la această încăpățânare de a sta într-un Guvern care nu mai are pârghiile esențiale pentru binele societății, și să te duci peste acele termene de 45 de zile.

Sunt multe interpretări constituționale. inclusiv aceea că președintele are posibilitatea când guvernul este demis să numească pe altcineva premier interimar. Am văzut și această interpretare. Dezlegarea nu pot da eu aici în emisiune, dar sigur că există și un context constituțional și la CCR care probabil poate să fie abordat. (…) Dacă într-o asociație punem un administrator și îi retragem sprijinul, el trebuie să se încăpățâneze să rămână sau să plece după lege? Eu zic că trebuie să plece. (…) Vara e fierbinte, dar toamna probabil aduce un pic mai multă, abordare mai rece, mai rațională. Eu sper cât mai repede Avem nevoie de guvern. (…) Pe ANI noi pregătim amendamente. Trebuie să revenim la ce lăsasem. Noi vrem să fie publicitatea declarațiilor, să nu fie prag de dezincriminare”, a spus Marinescu.

Liderul PSD a explicat în OFF The Record cum Guvernul demis Bolojan nu mai are capacitate funcțională și nici competență constituțională să funcționeze.