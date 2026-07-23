„Luați în considerare să plecați?” Răspunsul lui Bolojan: Să fie înțelepciune și mai puține claxoane

Întrebat dacă s-a gândit să plece din funcția de prim-ministru în contextul în care datele economice indică o situație fragilă, Bolojan a răspuns că schimbarea premierului nu ar rezolva dificultățile existente.

„Dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil”, a declarat premierul.

El a adăugat că actualul Executiv demis lucrează la pregătirea proiectelor legislative necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, inclusiv prin elaborarea documentației tehnice necesare.

„Guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice. Fără a asigura date tehnice la proiecte complexe n-ai cum să vii cu propuneri fezabile”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul consideră că România are nevoie de stabilitate politică pentru a depăși dificultățile economice și a făcut apel la responsabilitate din partea clasei politice.

„Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate”, a afirmat Bolojan.