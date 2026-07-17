Prima pagină » Economic » ANAT inițiază un apel la dialog pentru crearea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în perioade de contracție economică

ANAT inițiază un apel la dialog pentru crearea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în perioade de contracție economică

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) lansează un apel public către Guvernul României, organizațiile patronale, sindicate și partenerii sociali pentru inițierea unui dialog privind instituirea unui mecanism național permanent care să permită menținerea locurilor de muncă în perioadele de încetinire economică.
ANAT inițiază un apel la dialog pentru crearea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în perioade de contracție economică
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Andrei Rachieru
17 iul. 2026, 13:04, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Demersul este prezentat sub forma unei scrisori deschise adresate prim-ministrului Ilie Bolojan și pornește de la constatarea că economia românească traversează o perioadă de contracție, în care efectele consolidării fiscale, ale reducerii consumului și ale creșterii costurilor de operare se resimt tot mai puternic în numeroase sectoare economice.

ANAT subliniază că nu solicită ajutoare financiare pentru industria turismului și nici măsuri dedicate exclusiv acestui domeniu, ci propune deschiderea unei dezbateri naționale privind crearea unui instrument predictibil și flexibil care să poată fi activat atunci când anumite sectoare sunt afectate temporar de dificultăți economice.

„Nu cerem bani. Cerem responsabilitate. Considerăm că politicile publice trebuie să fie însoțite de mecanisme care să limiteze costurile sociale atunci când economia încetinește. Pierderea locurilor de muncă și a capitalului uman este mult mai costisitoare decât o intervenție preventivă și bine calibrată”, transmite ANAT în scrisoarea deschisă.

Organizația arată că turismul și industria HORECA se numără printre primele domenii care resimt efectele încetinirii economice. Datele oficiale indică o reducere a numărului de turiști și a înnoptărilor, în timp ce modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță au diminuat semnificativ consumul turistic intern.

Pornind de la această experiență, ANAT propune discutarea unui cadru legislativ care să permită utilizarea unor instrumente deja aplicate cu succes în alte state europene, precum programele de tip Kurzarbeit, facilități fiscale temporare pentru menținerea angajaților, credite fiscale sau scheme de sprijin pentru formarea profesională.

Potrivit organizației, un astfel de mecanism nu ar trebui să fie destinat exclusiv turismului, ci să poată fi activat pentru orice sector economic afectat de o reducere temporară a activității, indiferent dacă aceasta este generată de factori externi sau de efectele unor politici publice interne.

ANAT precizează că inițiativa nu reprezintă o listă de revendicări, ci o invitație la dialog și la construirea, împreună cu autoritățile și mediul de afaceri, a unui sistem capabil să protejeze locurile de muncă, competitivitatea companiilor și stabilitatea economică în perioade dificile.

Scrisoarea deschisă este adresată Guvernului României și invită toate organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri, federațiile patronale, confederațiile sindicale și specialiștii în politici publice să participe la elaborarea unei soluții permanente pentru protejarea ocupării forței de muncă în perioade de contracție economică.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
Herpangina la copii: ce este, cum se manifestă și când trebuie să ajungi cu cel mic la medic. Infecția e periculoasă pentru copii
CSID
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da