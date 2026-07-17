ANAT inițiază un apel la dialog pentru crearea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în perioade de contracție economică

Demersul este prezentat sub forma unei scrisori deschise adresate prim-ministrului Ilie Bolojan și pornește de la constatarea că economia românească traversează o perioadă de contracție, în care efectele consolidării fiscale, ale reducerii consumului și ale creșterii costurilor de operare se resimt tot mai puternic în numeroase sectoare economice.

ANAT subliniază că nu solicită ajutoare financiare pentru industria turismului și nici măsuri dedicate exclusiv acestui domeniu, ci propune deschiderea unei dezbateri naționale privind crearea unui instrument predictibil și flexibil care să poată fi activat atunci când anumite sectoare sunt afectate temporar de dificultăți economice.

„Nu cerem bani. Cerem responsabilitate. Considerăm că politicile publice trebuie să fie însoțite de mecanisme care să limiteze costurile sociale atunci când economia încetinește. Pierderea locurilor de muncă și a capitalului uman este mult mai costisitoare decât o intervenție preventivă și bine calibrată”, transmite ANAT în scrisoarea deschisă.

Organizația arată că turismul și industria HORECA se numără printre primele domenii care resimt efectele încetinirii economice. Datele oficiale indică o reducere a numărului de turiști și a înnoptărilor, în timp ce modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță au diminuat semnificativ consumul turistic intern.

Pornind de la această experiență, ANAT propune discutarea unui cadru legislativ care să permită utilizarea unor instrumente deja aplicate cu succes în alte state europene, precum programele de tip Kurzarbeit, facilități fiscale temporare pentru menținerea angajaților, credite fiscale sau scheme de sprijin pentru formarea profesională.

Potrivit organizației, un astfel de mecanism nu ar trebui să fie destinat exclusiv turismului, ci să poată fi activat pentru orice sector economic afectat de o reducere temporară a activității, indiferent dacă aceasta este generată de factori externi sau de efectele unor politici publice interne.

ANAT precizează că inițiativa nu reprezintă o listă de revendicări, ci o invitație la dialog și la construirea, împreună cu autoritățile și mediul de afaceri, a unui sistem capabil să protejeze locurile de muncă, competitivitatea companiilor și stabilitatea economică în perioade dificile.

Scrisoarea deschisă este adresată Guvernului României și invită toate organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri, federațiile patronale, confederațiile sindicale și specialiștii în politici publice să participe la elaborarea unei soluții permanente pentru protejarea ocupării forței de muncă în perioade de contracție economică.