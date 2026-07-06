Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță. Scăderea descurajează turismul în țară

Raportat la fiecare lună în parte, scăderea medie a fost de – 60,3%, cea mai accentuată fiind în luna mai: – 70,3%, potrivit ANAT.

Valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a scăzut cu 8,8% față de aceeași perioadă din 2025, aproximativ 7% în medie, la nivelul lunilor analizate, în timp ce valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a redus cu 61,6%, de la 557,1 milioane lei la 214,5 milioane lei.

Experții în turism pun aceste scăderi pe seama modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an.

Tot mai puține vouchere de vacanță acordate

Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6.000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deși emiterea voucherelor de vacanță a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unitățile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ținem cont că în 2025 deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1600 la 800 lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă.

Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari și decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism și reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani”, a declarat domnul Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Decontările au scăzut cu 64 de milioane de euro

Cel mai alarmant semnal reiese din zona decontărilor de către unitățile afiliate. Dacă în primele cinci luni din 2025 valoarea decontată se ridica la peste 105 milioane de euro, în 2026 aceasta a scăzut la mai puțin de 41 milioane de euro, reprezentând o prăbușire de aproape 62%.

ANAT acuză că acordarea voucherelor cu valoare înjumătățită „stimulează prea puțin interesul pentru turiștilor față de vacanțele în țară.

De ce sunt importante voucherele de vacanță?

Potrivit ANAT, voucherele au un important rol social. Acestea le oferă angajaților șansa de a beneficia de concedii în România pentru refacerea capacității de muncă, dar și un echilibru sănătos între viața personală și cea profesională. Potrivit ANAT, voucherele de vacanță susțin și dezvoltarea economiei și oferă predictibilitate investițiilor din industrie.

În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții, cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea investițiilor.

Totodată, voucherele contribuie la creșterea gradului de ocupare a structurilor de cazare pe tot parcursul anului, inclusiv în extrasezon. De exemplu, la începutul anului 2026, gradul mediu de ocupare al hotelurilor a fost de doar 25%, ceea ce evidențiază importanța voucherelor de vacanță pentru sectorul turistic.