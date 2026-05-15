Voucherele de vacanță și OMD-ul național, soluțiile cerute de industria turismului: „Birocrația împiedică promovarea României”

Președintele ANAT, Cristian Barhalescu, susține că voucherele de vacanță rămân un instrument esențial și că eliminarea actualelor limitări ar avea un impact imediat în piață.

„Tichetele nu au fost scoase, a fost acea piedică de 800 de lei cu o plată. Dacă aceasta este scoasă, este un mare avantaj și cu siguranță trebuie să le spunem celor care au companii private că pot să asigure până la șase salarii minime, pot să le dea, având o impozitare mai mică și o deductibilitate mai mare a acestor sume. De aceea e bine să se dea aceste tichete de vacanță, care de fapt sunt un stimulent al călătoriilor în România și, în egală măsură, un stimulent al fiscalizării traficului turistic, ceea ce ne ajută pe toți să vedem cine și cum călătorește în România, în orice destinație.”, a declarat Cristian Barhalescu.

Acesta respinge și criticile potrivit cărora voucherele ar fi dus la scăderea calității serviciilor sau la creșterea artificială a prețurilor.

„Prețurile au crescut odată cu inflația, nu altfel, iar serviciile au crescut de la an la an, pentru că de fiecare dată când un proprietar a reușit să aibă mai mult de 20-28% încărcare pe acea unitate, a îmbunătățit-o. Nimeni nu pleacă cu banii din țară sau să investească în alte direcții, investește în același activ și vă rog să vă uitați că din 2018 și până acum oricine poate sesiza faptul că au fost îmbunătățite hotelurile de 2-3 sau chiar la 4 stele, multe dintre ele.”, a afirmat șeful ANAT.

OMD-ul național, văzut ca soluție pentru promovare și strategie

Un alt punct central pentru industrie este înființarea unui OMD (Organizație de Management al Destinației ) național, o structură care să coordoneze promovarea și strategia turistică pe termen lung.

„Este nevoie de un organism care să promoveze real România. În acest moment toată birocrația împiedică promovarea României, iar bugetele sunt extraordinar de mici la o industrie care aduce 2% direct și 4% indirect la produsul intern brut. Și e nevoie de acest OMD care să aibă predictibilitate, să poată să facă planificări strategice pe 5, 10 sau 20 de ani, să știm unde vrem să fim cu turismul și care, în egală măsură, să poată să contorizeze traficul turistic, pentru că nu este posibil să avem peste 14 milioane de intrări de turiști străini în România și noi să avem contorizați în unitățile de cazare doar 2 milioane.”, a explicat acesta.

Modelul este deja implementat în alte state, iar reprezentanții industriei spun că România trebuie să recupereze acest decalaj.