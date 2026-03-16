Prima pagină » Economic » Ministrul Economiei: 4,5 milioane de euro pentru promovarea turistică a României

Ministrul Economiei: 4,5 milioane de euro pentru promovarea turistică a României

În încercarea de a face România mai vizibilă pe piețele externe ca destinație turistică, Ministerul Economiei mizează pe o creștere semnificativă a bugetului destinat promovării turistice.
Maria Miron
16 mart. 2026, 20:50, Economic

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, a declarat luni că bugetul alocat promovării turistice va fi dublat în acest an, de la 2,2 milioane de euro la aproximativ 4,5 milioane de euro.

„Turismul – am insistat încă de când am ajuns ministru și voi continua să o fac – are nevoie de mult mai multe sume pentru promovare. Dacă am compara bugetul de promovare al destinației România cu bugetele de promovare ale altor țări, chiar și mai mici, vom vedea că încă nu suntem unde trebuie”, a afirmat ministrul, la prezentarea bugetului pe 2026.

Alocare dublă pentru promovare

Potrivit acestuia, Ministerul Economiei a reușit să dubleze alocarea pentru promovarea turistică.

„Am reușit, și mulțumesc Ministerului Finanțelor pentru acest lucru, să dublăm alocarea bugetară aici: de la 2,2 milioane de euro vom ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, iar pe credite de angajament avem peste 20 de milioane de euro”, a precizat Darău.

Investiții în turismul rural

Ministrul a explicat că fondurile vor fi folosite pentru promovarea României ca destinație turistică și pentru investiții în comunități.

„Ne dorim să promovăm România ca destinație atractivă, să investim în comunități, să avem bani pentru investiții în obiective turistice și să relansăm turismul rural”, a mai spus el.

Darău a adăugat că bugetul include și fonduri pentru dezvoltarea turismului și investiții locale, precum și pentru susținerea unor proiecte de dezvoltare economică regională.

