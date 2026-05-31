De la George Simion și Călin Georgescu până la TikTok și educația civică, Irineu Darău răspunde direct la întrebări despre politica românească, clasa politică și economia României. Ministrul vorbește și despre ce diferențiază un politician care merită funcția de unul care doar o ocupă. Ministrul USR susține că ideea că „toți sunt la fel” este una dintre cele mai toxice percepții din politică. Irineu Darău spune și că tinerii ar trebui să intre cât mai repede în politică.

INTERVIU

Reporter: Numele complet.

Irineu Darău: Ambrozie Irineu Darău.

Reporter: Studii și funcția actuală.

Irineu Darău: Sunt absolvent de licență și master în informatică. Sunt ministrul Economiei, Digitalizării, Turismului și Antreprenoriatului.

Reporter: Numiți trei politicieni pe care îi admirați.

Irineu Darău: Corneliu Coposu, premierul Canadei și Barack Obama.

Reporter: Cum convingeți un antreprenor român că statul nu îi este dușman, în 20 de secunde?

Irineu Darău: La stat, oamenii au intenții mult mai bune decât pare uneori. Facem o prioritate din a elimina barierele în calea antreprenoriatului. Statul trebuie să nu încurce, nu atât să ajute.

„Frankenstein” și politica românească

Reporter: Numiți trei politicieni pe care nu i-ați vota niciodată.

Irineu Darău: George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă.

Reporter: Dacă Ministerul Economiei ar fi un serial Netflix, ce titlu ar avea?

Irineu Darău: Frankenstein.

Reporter: Ați dat vreodată like la o postare a unui adversar politic și, dacă da, cui?

Irineu Darău: Cred că am dat vreodată. Rar mi se întâmplă, nu îmi amintesc cui.

Cine merită funcția

Reporter: Care este diferența dintre un politician care merită funcția și unul care doar o ocupă?

Irineu Darău: Politicianul care merită funcția face ceea ce, în general, se spune în jurământ atunci când este învestit, folosind la maximum capacitățile pe care le are. Cred că se vede cine vine la muncă într-o funcție publică precum într-o vacanță și cine lucrează folosind tot ceea ce știe.

Reporter: Dacă ați putea bloca un singur om pe WhatsApp din politica românească, cine ar fi?

Irineu Darău: Din fericire, nu mă au mulți pe WhatsApp, probabil George Simion.

Reporter: Un mit despre politicieni care vă deranjează.

Irineu Darău: Că toată lumea fură sau trădează. Este una dintre cele mai toxice impresii. Că „toți sunt la fel” înseamnă, de fapt, că nu îi mai diferențiem pe cei, nu perfecți, dar mai buni. Cei care sunt cei mai răi vor să creeze această impresie că toți sunt la fel și este o impresie falsă.

Despre a avea caracter

Reporter: Ce gest mic al unui om vă spune cel mai mult despre caracterul lui?

Irineu Darău: În orice situație de viață personală, profesională sau politică, este foarte relevant felul în care oamenii tratează persoane care, temporar, sunt în funcții inferioare sau în poziții aparent inferioare. Cum vorbești și cum te comporți cu chelnerul, cu vânzătorul, cu omul de serviciu spune foarte multe despre caracterul tău.

Reporter: Alături de ce personalitate din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Irineu Darău: Einstein.

Reporter: Dacă ați descrie economia României în 2026 folosind doar emoji-uri, ce emoji-uri ați folosi?

Irineu Darău: Cred că aș folosi emoji-ul acela cu dinții, legat de îngrijorare. Suntem într-o perioadă în care așteptăm să vedem ce se întâmplă. Avem și crize la nivel internațional, deci există îngrijorare, dar totuși și ceva optimism.

Miniștrii care se străduiesc

Reporter: Care este diferența dintre un ministru bun și unul excelent?

Irineu Darău: Cred că miniștrii excelenți fac ceva mai mult decât scrie în fișa postului. Sunt deschiși pentru a comunica și cu oamenii, și, de exemplu, cum este aici, și cu antreprenorii și companiile. Nu au oră de început și de sfârșit pentru program și, mai ales, încearcă în fiecare zi sau săptămână să facă un pic mai bine decât înainte, învățând din ceea ce văd în munca de zi cu zi.

Reporter: Din 100 de politicieni români, câți credeți că ar refuza un plic?

Irineu Darău: Mi-e foarte greu să spun un număr. Eu încă sper că o majoritate ar refuza un plic, dar nu sunt convins.

Se poate face educație pe TikTok

Reporter: Dacă ați fi TikToker pentru o zi, ce videoclip ați face?

Irineu Darău: Și pe TikTok trebuie videoclipuri educaționale, în care să explicăm democrația, cum funcționează statul, cum se iau deciziile și cum putem fi o societate cu cetățeni informați, care să aleagă în deplină cunoștință de cauză. Chiar cred că, mai ales în aceste medii apropiate de om și în care consumăm rapid conținut, putem face educație.

Mesaj pentru tineri

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care vrea să intre în politică?

Irineu Darău: Să o facă imediat! Pentru că este nevoie de împrospătarea clasei politice, iar tinerii au un mare avantaj în politică, mai ales în aceste vremuri schimbătoare. Pot sta foarte mult timp, pot avea răbdare și cred că pot schimba politica, chiar dacă uneori durează ani sau zeci de ani.

Reporter: Ce vreți ca oamenii să spună despre dumneavoastră când nu sunteți în cameră?

Irineu Darău: Că sunt sută la sută cinstit și că, exact cum v-am răspuns înainte, depun sută la sută din eforturile și capacitățile mele pentru a produce rezultate. Asta am făcut în mediul privat, asta fac și în politică.