Ai avut un interviu de angajare reușit, dar nu ai primit niciun răspuns? Ce spun experții că ar trebui să faci

După un interviu reușit, mulți candidați se confruntă cu tăcere totală din partea companiei. Deși pare lipsă de respect, specialiștii spun că, în multe cazuri, nu este vorba despre intenție negativă, ci despre haos intern în procesul de recrutare, notează Business Insider.

„Este, în general, dezorganizare. Nu este cineva care încearcă să fie crud”, a explicat Bonnie Dilber, lider în recrutare la Zapier. Ea a precizat că uneori recrutorii arhivează din greșeală toți candidații după ocuparea poziției, ceea ce duce la lipsa totală de comunicare.

Trebuie să mai insiști sau să renunți?

Doi experți citați de Business Insider spun că, în majoritatea cazurilor, nu merită să trimiți mesaje repetate după ce ai fost ignorat.

„Probabilitatea ca ei să le pese sau să schimbe ceva este foarte mică”, a spus T. Brad Kielinski, CEO al unei firme de recrutare și outplacement din IT.

Acesta consideră că, deși feedbackul din partea candidaților poate exista în masă, rareori schimbă practicile interne, decât dacă apare presiune publică sau recenzii negative consistente.

Alan Stein, CEO al unei firme de coaching de carieră, a avut o opinie similară, spunând că majoritatea companiilor sunt interesate doar dacă poziția este ocupată rapid și în buget, nu de experiența candidatului.

Când merită totuși să revii cu un mesaj

Există și o altă perspectivă. Bonnie Dilber recomandă un follow-up după aproximativ o săptămână de tăcere, dar într-un ton calm și profesional.

Un exemplu de mesaj simplu ar fi: „Știu că a trecut ceva timp și probabil pot intui decizia, dar aș aprecia un update final.” Sau: „Mi-a plăcut discuția noastră și eram curios dacă există vreo actualizare.”

În unele cazuri, dacă nici recrutorul nu răspunde, Dilber spune că problema poate fi escaladată către un manager sau un lider de departament, mai ales dacă există suspiciuni de lipsă de profesionalism în proces.

Cum să formulezi un mesaj dacă alegi să insiști

Dacă obiectivul este să obții claritate, un exemplu de mesaj sugerat de expertul Josh Braun este unul relaxat și ușor autoironic:

„Se pare că ați decis să mergeți mai departe cu altcineva. Probabil câinele meu care lătra în fundal mi-a pecetluit soarta. Știu că aveți mulți candidați pentru rolul de VP vânzări și apreciez că m-ați luat în considerare.”

Primul enunț poate obține o confirmare a deciziei, tonul umoristic reduce tensiunea, iar finalul închide conversația elegant.

Cum ar trebui abordat corect fenomenul de „ghosting”

Experții spun că este important să nu trimiți mesaje agresive sau acuzatoare, deoarece acestea pot reflecta negativ asupra candidatului.

În schimb, este recomandată o abordare calmă, care pornește de la premisa că nu a existat intenție negativă și oferă feedback constructiv despre experiența candidatului.

Bonnie Dilber spune că a reușit chiar să primească răspunsuri după ce a contactat direct și niveluri superioare din companie, semnalând impactul negativ al lipsei de comunicare asupra imaginii organizației.

Așadar, deși „ghostingul” după interviuri este frustrant, experții spun că rareori este personal. În majoritatea cazurilor, este vorba despre organizare deficitară, nu despre respingere intenționată. Un follow-up politicos, trimis la momentul potrivit, este considerat cea mai echilibrată abordare, fără a compromite imaginea profesională a candidatului.