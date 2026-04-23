România, privită din America de Sud ca exemplu de transformare

Santiago Pauli, președintele Comisiei de Finanțe din Camera Deputaților din Argentina și reprezentant al provinciei Tierra del Fuego, spune că România este privită în America de Sud ca un exemplu de transformare politică și economică. Acesta spune că statele din America Latină privesc cu interes evoluția țărilor din Europa de Est și văd în ele un model de reformă. În același timp, vorbește despre parcursul dificil al Argentinei, marcat de instabilitate economică și decizii politice care i-au afectat dezvoltarea pe termen lung.

România și lecția tranziției politice și economice

Reporter: În primul rând, ce știți despre România? Cum se vede România din Argentina?

Santiago Pauli: În primul rând, faptul că suntem departe, așa că nu ne cunoaștem atât de bine ca țări. Pot spune că istoria României, tranziția completă pe care ați avut-o de la un model etatist, dictatură, de la un dezastru economic, la un stat serios, integrat în rândul lumii, este ceea ce noi, ca țară, ar trebui să învățăm. Așa că ne uităm la voi ca la un exemplu de reinventare, ca la un model de urmat.

Despre Europa de Est

Reporter: Ați interacționat vreodată cu politica din Europa de Est? Cunoașteți vreun politician român?

Santiago Pauli: Cu politica din Europa de Est nu am interacționat atât de mult pe cât mi-aș dori. Este o sarcină în așteptare pentru mine și colegii mei de a intra în contact mai mult cu politicieni est-europeni.

Exemplul Javier Milei

Reporter: Din perspectiva dumneavoastră, care e diferența cheie dintre politica Argentinei și cea din Europa de Est?

Santiago Pauli: Cred că am întâmpinat situații similare, în care a trebuit să decidem să tranziționăm de la un model politic și economic unde statul deținea controlul total, către un model de piață liberă, deschisă, cu un nivel de instituționalizare mai ridicat. Cred că acestea sunt punctele în comun pe care le avem, dincolo de diferențele istorice și de context.

Reporter: Credeți că țări precum Argentina pot învăța ceva de la țări ca România și dacă modelul libertarian al lui Javier Milei poate inspira schimbări în Europa?

Santiago Pauli: Noi, argentinienii, am văzut dintotdeauna țările ca România și altele care au aderat la UE ca având un contrast foarte mare față de ceea ce se întâmplă la noi. Despre Argentina se zicea în trecut că nu suntem o țară serioasă, că nu prezentăm încredere și că nimeni nu voia să vină să investească, pentru că era o țară fără predictibilitate juridică, mereu în criză economică și fără siguranță politică, deoarece ceea ce un guvern implementa, altul schimba imediat. Noi, argentinienii, suntem întreprinzători de fel, însă eram fără speranță, pierdusem tot, pentru că politica din Argentina nu era serioasă. Așa că privim mereu țările ca România ca modele demne de urmat.

Despre relația cu SUA

Reporter: O să vă întreb direct: în ce relație se află acum Argentina cu SUA?

Santiago Pauli: Dacă Argentina are azi o relație de prietenie cu SUA este pentru că noi am demonstrat că putem face politică internă și externă într-un mod serios și coerent și de aceea ne apropiem de țările cu care suntem aliniați ideologic.

Economia Argentinei între populism și reforme dificile

Reporter: Vă invit să facem un exercițu. V-aș ruga să explicați unui tânăr în 20 de secunde economia Argentinei. Acest tânăr nu știe nimic despre Argentina și economia sa.

Santiago Pauli: De-a lungul anilor, politicienii au adoptat măsuri populiste pentru a câștiga alegeri: au oferit subvenții, bani tipăriți, fel și fel de promisiuni care sunau bine. Toate acestea au dus la o situație foarte proastă pentru țară. Așa că era necesar să vină o persoană să ia măsurile dificile, dar necesare, pentru ca Argentina să înceapă să o ducă bine.

Mesaj către români

Reporter: În concluzie, domnule deputat, ce mesaj transmiteți tinerilor români, politicienilor români, admiratorilor Argentinei și ai lui Javier Milei?

Santiago Pauli: De aceea suntem aici, pentru că un om pe nume Javier Milei ne-a spus nouă, argentinienilor, că da, se poate schimba țara, că da, se poate face politică într-o manieră onestă și că se pot rezolva dezastrele în care trăiam. Mulți dintre noi l-am crezut și de aceea suntem în locul în care ne aflăm. Mesajul meu este următorul: se pot schimba lucrurile într-o țară, se poate face politică într-un mod eficient, cinstit și gândit la sectorul privat, la oamenii care muncesc și produc. Este posibil. Nu e ușor, trebuie să te lupți cu un sistem care nu vrea să schimbe lucrurile, dar dacă sunt destui oameni care cred că este posibil, indiferent de consecințele politice sau personale, se poate reuși ca o țară să iasă din probleme.

Reporter: Domnule deputat, am ajuns la finalul interviului și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență.

Santiago Pauli: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, dacă aveți nevoie de mine, sunt aici. Salutări din Argentina!