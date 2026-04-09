Alexander Valentín Rodríguez Salazar, ambasadorul Cubei în România, vorbește într-un interviu despre imaginea actuală a Cubei, relația cu România și rolul diplomației într-o lume marcată de tensiuni și stereotipuri. Cu o formație în asistență socială și psihologie, diplomatul conturează portretul unei societăți pe care o descrie drept solidară, dinamică și profund ancorată în viața comunității.

În dialog, ambasadorul evocă liderii politici pe care îi admiră, respinge discursul bazat pe ură și susține că politica nu poate fi ignorată, mai ales de tineri, deoarece influențează direct viața de zi cu zi. Totodată, el vorbește despre valorile pe care le consideră esențiale în diplomație: cunoașterea propriei țări, capacitatea de a asculta și responsabilitatea față de cei pe care îi reprezinți. Întrebat ce și-ar dori să spună românii despre Cuba peste zece ani, ambasadorul a răspuns: „Că este o țară apropiată, prietenoasă și sigură.”

Inteviu

Reporter: Numele complet?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Alexander Valentín Rodríguez Salazar.

Reporter: Studii și funcția actuală?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Asistent social, psiholog, ambasador al Cubei în România.

Despre Cuba

Reporter: Numiți trei lideri politici pe care îi admirați.

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Fidel Castro, Nelson Mandela și Martin Luther King.

Reporter: Un mit despre Cuba care vă deranjează.

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Că este Cuba o țară statică.

Reporter: Descrieți România în cinci cuvinte.

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Istorie, căldură, profunzime, viitor, frumusețe.

Reporter: De ce un tânăr nu ar trebui să dea „scroll” când aude de politică?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Pentru că politica definește viața, faptul că nu îi interesează sau nu se gândește la ea nu o va face să dispară.

Reporter: Numiți trei lideri mondiali pe care nu i-ați invita niciodată la cină.

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Niciunul care promovează ura și neîncrederea. Masa este un loc pentru a construi.

Reporter: Ce funcționează în Cuba mai bine decât cred majoritatea europenilor?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Organizarea socială și solidaritatea între oameni.

Reporter: Ce carte ar trebui să fie lectură obligatorie pentru orice diplomat?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: „Arta păcii”.

Reporter: Dacă Cuba ar fi o melodie, care ar fi?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: „Chan Chan”.

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care vrea să intre în diplomație?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Mai întâi trebuie să cunoască țara pe care o reprezintă, munca diplomatică nu este un privilegiu, ci o responsabilitate înaltă, trebuie să învețe să asculte și să studieze mult.

Reporter: Ce l-ar surprinde pe un turist român dacă ar vizita Cuba mâine?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Căldura oamenilor, grupuri adunate care râd, împart cafea, beau o bere sau joacă domino oriunde pe stradă.

Reporter: Ce v-ar face să spuneți „Aceasta este Cuba reală”?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Să văd oamenii adunați, fericiți și împărțind momente simple oriunde.

Reporter: Alături de ce personalitate din toate timpurile ați vrea să luați prânzul?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Leonardo da Vinci, pentru combinația de artă, cercetare științifică și curiozitate.

Reporter: Cum ați convinge o persoană rasistă în douăzeci de secunde că greșește?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Cultura orientală spune că nu putem umple un vas care e deja plin, însă, demnitatea nu are culoare,nu alegem locul nașterii, dar putem alegem modul în care îi tratăm pe ceilalți.Această temă mi-ar plăcea să o dezbat. În termeni generali, aceste discuții le-aș purta cu o astfel de persoană.

Reporter: Dacă relația dintre România și Cuba ar fi un fel de mâncare, care ar fi?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Un ajiaco cubanez, cu multe ingrediente, cu gust profund și savuros, chiar dacă adesea este ignorat.

Reporter: Este adevărat că în Cuba oamenii dansează oriunde?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Da, cultura cubaneză este foarte veselă și se împărtășește în spații publice.

Reporter: Ce ar trebui să știe un influencer înainte de a vizita Cuba?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Nu există filtru mai bun decât autenticitatea. Cuba trebuie trăită, nu doar fotografiată..

Reporter: Care este locul secret din Cuba pe care turiștii nu îl cunosc?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Baracoa, Orașul Primada al Cubei.

Reporter: Mai există mașinile vechi din Havana sau este doar marketing turistic?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Nu doar că există, ele fac parte din identitatea și cultura cubaneză.

Reporter: Ce ați vrea să spună românii despre Cuba peste zece ani?

Alexander Valentín Rodríguez Salazar: Că este o țară apropiată, prietenoasă și sigură.