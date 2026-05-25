Un grup de partizani susține că a sabotat apărarea antiaeriană înaintea atacului asupra Novorossiisk

Gruparea de partizani pro-ucraineni Atesh a afirmat luni că a sabotat infrastructura de comunicații și energie din zona Novorossiisk înaintea atacului cu drone lansat de Ucraina asupra infrastructurii petroliere din oraș, relatează The Kyiv Independent.

Scopul operațiunilor a fost „orbirea” apărării antiaeriene ruse înainte de atacul forțelor ucrainene.

„Agenții mișcării noastre au efectuat o serie de atacuri de sabotaj asupra instalațiilor de comunicații și energie din zona Novorossiisk în ajunul unui atac al Forțelor Armate Ucrainene asupra depozitului de petrol „Grușovaia”, transmite gruparea printr-un mesaj publicat pe Telegram.

În cadrul operațiunilor au fost vizate turnuri de comunicații utilizate pentru coordonarea unităților de apărare antiaeriană ruse și o substație electrică ce alimenta facilități militare și de comunicații din zonă.

„Fără electricitate, radarele staționare mari și-au pierdut funcționarea stabilă. Operațiunile de recunoaștere (n.r. – cu drone) de la periferia orașului Novorossiisk au fost practic orbite – unitățile de apărare aeriană au pierdut capacitatea de a răspunde în timp util la ținte care zboară la joasă altitudine” au transmis partizanii.

Atacul respectiv s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă și a provocat un incendiu. Orașul Novorossiisk este un important terminal de export de petrol care servește drept punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.