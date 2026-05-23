Un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la terminalul petrolier din Novorossiisk

Terminalul petrolier Grushovaya, parte a marelui complex de transbordare Sheskharis, a fost lovit de drone ucrainene.

Atacul a provocat un incendiu, a relatat un canal independent de știri de pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent.

Între timp, Cartierul General Operațional din Kraiul Krasnodar a afirmat că incendiul a izbucnit la o instalație nenumită, ca urmare a căderii resturilor unei drone.

„Mai multe clădiri tehnice și administrative au luat foc. Fragmente de drone au căzut, de asemenea, pe teritoriul terminalului de combustibil”, a transmis Cartierul General Operațional.

Locul respectiv este un important terminal de export de petrol care servește drept punct final pentru conductele operate de compania de stat rusă Transneft, cea mai mare companie de conducte petroliere din lume.

Autoritățile au raportat că două persoane au fost rănite în urma atacului cu drone ucrainene.

Terminalul petrolier Sheskharis a fost deja lovit de mai multe ori de drone ucrainene, inclusiv pe 6 aprilie și pe 2 martie.