SpaceX a lansat cea mai mare și mai performantă navă Starship de până acum într-un zbor de testare

Mega-racheta reproiectată și-a făcut debutul, vineri, la două zile după ce CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a anunțat că va lista compania la bursă, potrivit AP.

Aceasta a decolat din extremitatea sudică a statului Texas, transportând 20 de sateliți Starlink simulatori, care urmau să fie lansați la jumătatea distanței în jurul lumii.

Este al 12-lea zbor de testare al rachetei pe care Musk o construiește pentru a duce oameni pe Marte într-o bună zi. Dar mai întâi urmează Luna și programul Artemis al NASA.

Ultima dintre vechile nave Starship care zburau la altitudine joasă a decolat în octombrie.

Nava Starship de a treia generație a SpaceX, o versiune îmbunătățită numită V3, a decolat de pe o platformă de lansare nou-nouță de la Starbase, lângă granița cu Mexicul.

Probleme de ultim moment cu platforma au zădărnicit încercarea de lansare de joi seara.

SpaceX spera să evite incidentele pe care le-a avut în timpul lansărilor consecutive din 2025, când exploziile din aer au făcut ca resturile să cadă în Atlantic.

Zborurile anterioare s-au încheiat, de asemenea, în flăcări.

Cu o înălțime de 124 de metri, cel mai recent model le depășește pe vechile linii Starship cu câțiva metri și are o forță de propulsie mai mare.

SpaceX acceptă deja rezervări pentru zboruri private către Lună și Marte cu Starship.

Primul turist spațial din lume, omul de afaceri californian Dennis Tito, și soția sa s-au înscris acum 3 ani și jumătate pentru un zbor în jurul Lunii. Momentul este incert.