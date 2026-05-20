Prima pagină » Știri externe » SpaceX pregătește cea mai mare listare la bursă din istorie. Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume

SpaceX pregătește cea mai mare listare la bursă din istorie. Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume

SpaceX a ales Goldman Sachs pentru a conduce listarea istorică la bursă a companiei, într-o tranzacție care ar putea deveni cel mai mare IPO realizat vreodată pe Wall Street, arată Euronews.
SpaceX pregătește cea mai mare listare la bursă din istorie. Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 13:41, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit Euronews, listarea ar putea avea loc chiar în acest an, iar evaluarea companiei controlate de Elon Musk ar putea depăși 1.250 de miliarde de dolari. Dacă estimările se confirmă, Musk ar putea deveni primul trilionar din istorie. Surse citate de CNBC spun că Goldman Sachs a primit poziția de „lead left” în IPO-ul SpaceX – rolul principal în coordonarea listării, relația cu investitorii și stabilirea prețului final al acțiunilor.

Alături de Goldman Sachs, din sindicatul bancar ar urma să facă parte și Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup și JPMorgan Chase. Nici SpaceX și nici Goldman Sachs nu au confirmat oficial informațiile.

IPO-ul care poate rescrie istoria burselor

O evaluare de peste 1,25 trilioane de dolari ar transforma instantaneu SpaceX într-una dintre cele mai valoroase companii listate public din lume, peste Tesla, o altă companie fondată de Musk. Analiștii consideră că principalul motor al valorii SpaceX este Starlink, divizia de internet prin satelit care generează venituri recurente și se extinde rapid la nivel global. În februarie, SpaceX a cumpărat și xAI într-o tranzacție pe acțiuni care a evaluat xAI la 250 de miliarde de dolari și SpaceX la aproximativ 1 trilion de dolari.

Micii investitori ar putea primi acces rar la acțiuni

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Musk analizează și o variantă neobișnuită pentru Wall Street: rezervarea a până la 30% din acțiuni pentru investitorii de retail. În mod normal, IPO-urile uriașe sunt dominate aproape exclusiv de marile fonduri și investitorii instituționali. O astfel de structură ar permite participarea unui număr mult mai mare de investitori individuali.

Listarea SpaceX ar putea relansa piața ofertelor publice inițiale, afectată în ultimii ani de dobânzile ridicate și volatilitatea din sectorul tehnologic. Succesul recent al listării Cerebras Systems pe Nasdaq a alimentat deja așteptările privind un nou val de IPO-uri uriașe în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei. Pentru Goldman Sachs, obținerea rolului principal în tranzacția SpaceX reprezintă și o victorie strategică într-o competiție acerbă între marile bănci de investiții pentru cele mai importante listări tehnologice din lume.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem în urma eficienței de acum 100 de ani”
Libertatea
Vedetă celebră din România, diagnosticată cu o boală autoimună GRAVĂ: „Nu mai e chiar atât de roz”
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia