SpaceX pregătește cea mai mare listare la bursă din istorie. Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume

Potrivit Euronews, listarea ar putea avea loc chiar în acest an, iar evaluarea companiei controlate de Elon Musk ar putea depăși 1.250 de miliarde de dolari. Dacă estimările se confirmă, Musk ar putea deveni primul trilionar din istorie. Surse citate de CNBC spun că Goldman Sachs a primit poziția de „lead left” în IPO-ul SpaceX – rolul principal în coordonarea listării, relația cu investitorii și stabilirea prețului final al acțiunilor.

Alături de Goldman Sachs, din sindicatul bancar ar urma să facă parte și Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup și JPMorgan Chase. Nici SpaceX și nici Goldman Sachs nu au confirmat oficial informațiile.

IPO-ul care poate rescrie istoria burselor

O evaluare de peste 1,25 trilioane de dolari ar transforma instantaneu SpaceX într-una dintre cele mai valoroase companii listate public din lume, peste Tesla, o altă companie fondată de Musk. Analiștii consideră că principalul motor al valorii SpaceX este Starlink, divizia de internet prin satelit care generează venituri recurente și se extinde rapid la nivel global. În februarie, SpaceX a cumpărat și xAI într-o tranzacție pe acțiuni care a evaluat xAI la 250 de miliarde de dolari și SpaceX la aproximativ 1 trilion de dolari.

Micii investitori ar putea primi acces rar la acțiuni

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Musk analizează și o variantă neobișnuită pentru Wall Street: rezervarea a până la 30% din acțiuni pentru investitorii de retail. În mod normal, IPO-urile uriașe sunt dominate aproape exclusiv de marile fonduri și investitorii instituționali. O astfel de structură ar permite participarea unui număr mult mai mare de investitori individuali.

Listarea SpaceX ar putea relansa piața ofertelor publice inițiale, afectată în ultimii ani de dobânzile ridicate și volatilitatea din sectorul tehnologic. Succesul recent al listării Cerebras Systems pe Nasdaq a alimentat deja așteptările privind un nou val de IPO-uri uriașe în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei. Pentru Goldman Sachs, obținerea rolului principal în tranzacția SpaceX reprezintă și o victorie strategică într-o competiție acerbă între marile bănci de investiții pentru cele mai importante listări tehnologice din lume.