Prima pagină » Știri externe » Musk afirmă că baza donațiilor caritabile este în joc în procesul cu OpenAI

Procesul între Sam Altman și Elon Musk, cei doi fondatori ai OpenAI, a început în California, părțile prezentând versiuni contradictorii despre istoria companiei și obligațiile față de consumatori.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
28 apr. 2026, 23:45, Știri externe

Musk a fost întrebat de unul dintre avocații săi despre ce este vorba în proces atunci când a urcat în boxa martorilor, potrivit BBC.

„De fapt, este foarte simplu”, a spus el. „Nu este în regulă să furi o organizație caritabilă… Dacă este în regulă să jefuiești o organizație caritabilă, întreaga bază a donațiilor caritabile va fi distrusă.”

Un avocat al OpenAI a afirmat că procesul a fost motivat de intenția lui Musk de a-și „doborî” un „concurent”.

Musk și Altman au fost avertizați de judecător să nu-și folosească platformele pentru a încerca să influențeze procesul.

„Ne aflăm aici pentru că domnul Musk nu a reușit să-și impună voința la OpenAI”, a spus avocatul OpenAI, William Savitt. „Deoarece este un concurent, domnul Musk va face orice pentru a ataca OpenAI”.

Preocupări crescute după o întâlnire cu Obama

Avocatul lui Musk, Steven Molo, le-a reamintit celor nouă jurați din Oakland să lase deoparte opiniile lor despre cei doi miliardari din Silicon Valley și foști prieteni.

Molo a spus că Musk s-a implicat mai mult în domeniul IA pe măsură ce tehnologia a avansat rapid, devenind tot mai îngrijorat că „guvernul nu lua măsuri” pentru a o reglementa.

Preocupările lui Musk au crescut, a adăugat el, după o întâlnire din 2015 cu președintele de atunci, Barack Obama. Clientul său, a spus el, a crezut întotdeauna că IA „nu era un mijloc prin care oamenii să se îmbogățească”.

El a continuat să descrie implicarea lui Musk în OpenAI, căreia i-a donat 38 de milioane de dolari pe parcursul mai multor ani, în timp ce aceasta funcționa ca organizație non-profit.

„Fără Elon Musk, OpenAI nu ar exista. Pur și simplu”, a spus Molo.

Musk contestă decizia OpenAI de a deschide o divizie comercială în 2018, cu ani înainte de a lansa software-ul ChatGPT, care a dat startul pieței comerciale a IA.

Musk solicită miliarde de dolari pentru ceea ce avocații săi numesc „câștiguri ilicite”, pe care dorește să le folosească pentru a finanța divizia non-profit a OpenAI, și dorește să vadă o reorganizare a companiei, inclusiv demiterea lui Altman.

Pretențiile lui Musk includ încălcarea încrederii caritabile și îmbogățirea fără justă cauză.

Avocatul OpenAI a afirmat că Musk și-a folosit investiția pentru a-i „intimida” pe ceilalți fondatori ai OpenAI și că a dorit să fuzioneze compania cu Tesla, pe care o deține, de asemenea.

Se așteaptă ca verdictul să fie anunțat la sfârșitul lunii mai.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Spionul extrădat de România a fost întâmpinat cu flori în Belarus, iar el s-a declarat „onorat”
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor