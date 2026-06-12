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Șefii OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor participa la summitul G7 din Franța

Directori din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv șefii Anthropic, OpenAI și Google DeepMind, vor participa săptămâna viitoare, în Franța, la summitul G7.
Șefii OpenAI, Anthropic și Google DeepMind vor participa la summitul G7 din Franța
Iulian Moşneagu
12 iun. 2026, 11:58, Economic
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Sam Altman de la OpenAI, Demis Hassabis de la Google DeepMind și Dario Amodei de la Anthropic se numără printre directorii care vor participa la eveniment, potrivit unei liste publicate de Președinția Franței. Companiile au confirmat prezența reprezentanților lor la summitul G7, scrie Bloomberg.

Liderii prezenți la reuniune vor să afle mai multe despre cele mai noi tehnologii din domeniul inteligenței artificiale, precum și despre oportunitățile și riscurile pe care acestea le pot aduce. Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că firma intenționează să discute aceste subiecte în cadrul G7, dar a refuzat să ofere detalii. Anthropic și Google nu au precizat nici ele care sunt planurile, în afară de confirmarea participării directorilor lor.

Întâlnirea reprezintă un moment rar în care liderii principalelor laboratoare de inteligență artificială, de obicei rivali direcți, se reunesc pentru a discuta obiective comune. La începutul acestui an, Amodei și Altman au refuzat să se țină de mână pe scenă la un eveniment organizat de guvernul Indiei. Episodul, discutat pe larg, a fost interpretat ca un semn al tensiunilor dintre cele două companii.

Liderii din domeniul inteligenței artificiale se confruntă, în același timp, cu preocupări tot mai mari legate de ritmul rapid al dezvoltării AI și de posibilele efecte asupra locurilor de muncă. OpenAI și Anthropic sunt, de asemenea, sub presiune pentru a demonstra soliditatea modelelor lor de afaceri înaintea unor listări la bursă foarte așteptate.

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