Ilie Bolojan a înființat CI3P. Comitetul format din 9 ministere va gestiona proiectele în parteneriat public privat ale României

Potrivit deciziei publicată în Monitorul Oficial și semnată de premierul Ilie Bolojan, CI3P – Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat – va fi format din 9 ministere și Secretariatul General al Guvernului.

Cele 9 ministere sunt:

Ministerul Finanțelor

Ministerul Transporturilor

Ministerul Economiei

Ministerul Dezvoltării

Ministerul Sănătății

Ministerul Educației

Ministerul Muncii

Ministerul Mediului

Ministerul Investițiilor

Conform deciziei, CI3P – Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat – este un organism interministerial, fără personalitate juridică, și este condus de ministrul de Finanțe. În lipsa ministrului, conducerea este asigurată de secretarul de stat coordonator al Unității de management al investițiilor publice, structura de specialitate din cadrul ministerului de Finanțe, în calitate de vicepreședinte.

Ce face CI3P ?

Decizia premierului Bolojan prezintă și obiectivele CI3P. Acestea sunt:

urmărirea coerenței cadrului legal pentru implementarea proiectelor de parteneriat public-privat

stabilește linii directoare/ direcții de acțiune

stabilește domenii pentru inițierea de proiecte strategice care să fie pregătite în parteneriat public-privat

monitorizează proiectele strategice de parteneriat public-privat

facilitează dialogul interinstituțional

asigură transparența în inițiativele guvernamentale în relația cu mediul de afaceri

promovează mecanisme de combinare a fondurilor (blending) și instrumentele de confinanțare aplicabile proiectelor

promovează un cadru predictibil pentru mobilizarea capitalului privat

sprijină un portofoliu național de proiecte strategice care să fie pregătite în parteneriat public – privat

În atribuțiile CI3P – Comitetului interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat – intră, potrivit deciziei semnate, inclusiv dialogul cu Comisia Europeană.

CI3P va înainta rapoarte Guvernului și se va întruni cel puțin trimestrial sau ori de câte ori va fi necesar.

Comitetul – anunțat în februarie 2026, înființat la finalul lui iulie 2026

În februarie 2026, Guvernul Bolojan propunea un pachet de măsuri de relansare economică. Ministerul Finanțelor spunea că este vorba despre investiții strategice, facilități fiscale și programe pentru IMM-uri.

În acel pachet, Guvernul Bolojan anunța un program în perioada 2026-2028 privind Facilitatea Națională pentru pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate publice private (PPP).

Programul avea o alocare totală de până la 25 milioane euro pentru pregătirea și lansarea marilor proiecte de investiții publice și public-private. Tot în februarie 2026, apărea și ideea înființării Comitetului interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat (CI3P) pentru coordonarea politicilor și monitorizarea implementării acestor proiecte.