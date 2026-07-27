Ilie Bolojan a înființat CI3P. Comitetul format din 9 ministere va gestiona proiectele în parteneriat public privat ale României

Potrivit deciziei publicată în Monitorul Oficial și semnată de premierul Ilie Bolojan, CI3P – Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat – va fi format din 9 ministere și Secretariatul General al Guvernului.
Cele 9 ministere sunt:
Conform deciziei, CI3P – Comitetul interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat – este un organism interministerial, fără personalitate juridică, și este condus de ministrul de Finanțe. În lipsa ministrului, conducerea este asigurată de secretarul de stat coordonator al Unității de management al investițiilor publice, structura de specialitate din cadrul ministerului de Finanțe, în calitate de vicepreședinte.
Decizia premierului Bolojan prezintă și obiectivele CI3P. Acestea sunt:
În atribuțiile CI3P – Comitetului interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat – intră, potrivit deciziei semnate, inclusiv dialogul cu Comisia Europeană.
CI3P va înainta rapoarte Guvernului și se va întruni cel puțin trimestrial sau ori de câte ori va fi necesar.
În februarie 2026, Guvernul Bolojan propunea un pachet de măsuri de relansare economică. Ministerul Finanțelor spunea că este vorba despre investiții strategice, facilități fiscale și programe pentru IMM-uri.
În acel pachet, Guvernul Bolojan anunța un program în perioada 2026-2028 privind Facilitatea Națională pentru pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate publice private (PPP).
Programul avea o alocare totală de până la 25 milioane euro pentru pregătirea și lansarea marilor proiecte de investiții publice și public-private. Tot în februarie 2026, apărea și ideea înființării Comitetului interministerial privind proiecte în parteneriat public-privat (CI3P) pentru coordonarea politicilor și monitorizarea implementării acestor proiecte.