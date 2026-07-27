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Alexandru Nazare: Am prezentat toate argumentele pentru ca România să își păstreze ratingul, dar nu exclud riscul unei retrogradări

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni că este de părere că riscul retrogradării României de către agenţiile de rating încă există, deşi susţine că sunt „argumente serioase” pentru care ţara noastră merită să-şi menţină ratingul. El a subliniat că raportul Fitch este decisiv în această săptămână.
Alexandru Nazare: Am prezentat toate argumentele pentru ca România să își păstreze ratingul, dar nu exclud riscul unei retrogradări
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 iul. 2026, 17:58, Economic
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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni, la Senat, că instituția pe care o conduce a transmis către toate agențiile de rating toate datele economice disponibile și argumentele necesare pentru menținerea calificativului suveran al României. Cu toate acestea, el a atras atenția asupra faptului că riscul retrogradării României de către agenţiile de rating încă există.

Nazare a fost întrebat dacă România riscă să fie retrogradată în categoria „junk” de către Fitch, însă a subliniat că autoritățile și-au făcut datoria din punct de vedere tehnic, iar decizia aparține agențiilor de rating.

„Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziție, inclusiv ultima execuție, detaliat, către toate agențiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic astfel încât România să nu fie downgradată, dar nu exclud acest risc. Încă există”, a declarat Alexandru Nazare luni, la Senat.

El a precizat că evaluarea Fitch de la finalul acestei săptămâni este considerată una dintre cele mai importante pentru România în acest an. Săptămâna viitoare este așteptată și evaluarea agenției Moody’s.

Ministerul Finanțelor, discuții cu oficialii Fitch Ratings despre evoluția consolidării fiscale

La jumătatea lunii iulie, reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut discuții tehnice cu specialiștii Fitch Ratings, desfășurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României.

Oficialii Ministerului Finanțelor au prezentat în cazul întâlnirii de marți o analiză detaliată a evoluțiilor macroeconomice din prima jumătate a anului 2026, perspectivele pentru anul 2027, politica fiscală, execuția bugetară pe primele cinci luni ale anului 2026, managementul datoriei publice și stadiul absorbției fondurilor europene.

Potrivit informării transmise, reprezentanții Ministerului Finanțelor au evidențiat că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare.

„Pe partea de cheltuieli, execuția bugetară pentru primele cinci luni ale anului 2026 confirmă că măsurile de limitare a cheltuielilor funcționează conform planificării. Nivelul mai scăzut al cheltuielilor cu salariile din sectorul public și asistența socială reflectă implementarea riguroasă a strategiei de consolidare fiscală”, se arată în comunicatul de presă.

La ultima evaluare Fitch, ratingul României a fost menținut la BBB-, perspectivă negativă

Agenția de evaluare Fitch Ratings a reconfirmat, pe 13 februarie, ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menținând perspectiva negativă.

La momentul respectiv, Agenția Fitch a mai menționat că „perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice din cauza deficitului fiscal mare, deși în scădere, și a creșterii rapide a datoriei publice raportată la PIB”. În plus, agenția subliniază că deși bugetul pentru acest an nu a fost încă adoptat, Executivul „a început să pună în aplicare măsuri semnificative de consolidare fiscală, care vor conduce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026”.

În plus, agenția de rating mai puncta faptul că implementarea rapidă a măsurilor de consolidare de către guvernul condus de Ilie Bolojan, inclusiv creșterea TVA din august 2025, a determinat o tendință de scădere a deficitului bugetar.

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