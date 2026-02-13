Fitch menține ratingul României la BBB-, perspectivă negativă. Ce spune agenția despre măsurile de consolidare adoptate de Guvern

Potrivit unui comunicat de presă al agenției Fitch, „ratingul „BBB-” al României este susținut de aderarea la UE și de fluxurile de capital aferente, care au sprijinit convergența veniturilor și accesul la finanțare externă. PIB-ul pe cap de locuitor și guvernanța sunt peste nivelul celor din categoria „BBB”. Aceste puncte forte sunt contrabalansate de deficitele bugetare și de cont curent mari și persistente, de creșterea datoriei publice, de polarizarea politică și de datoria externă netă destul de ridicată”.

Agenția Fitch mai menționează faptul că „perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice din cauza deficitului fiscal mare, deși în scădere, și a creșterii rapide a datoriei publice raportată la PIB”. În plus, agenția subliniază că deși bugetul pentru acest an nu a fost încă adoptat, Executivul „a început să pună în aplicare măsuri semnificative de consolidare fiscală, care vor conduce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026”.

„În opinia noastră, persistă riscuri semnificative pentru consolidarea fiscală pe termen mediu, din cauza creșterii economice slabe, a provocărilor legate de punerea în aplicare, a oboselii fiscale și a tensiunilor din cadrul coaliției guvernamentale formate din patru partide”, se mai menționează în comunicatul agenției de rating Fitch.

Implementarea măsurilor de consolidare a determinat o tendință de scădere a deficitului

Pe de altă parte, implementarea rapidă a măsurilor de consolidare de către guvernul condus de Ilie Bolojan, inclusiv creșterea TVA din august 2025, a determinat o tendință de scădere a deficitului bugetar.

„Pe baza datelor preliminare privind lichiditățile (deficit de 7,7% din PIB), estimăm că deficitul bugetar ESA a fost de aproape 8% din PIB anul trecut. Implementarea pe tot parcursul anului a măsurilor pentru 2025 și înghețarea cheltuielilor pentru 2026 ar putea reduce deficitul ESA cu aproape 2 puncte procentuale din PIB în 2026”, se menționează în comunicat.

În evaluarea agenției Fitch se precizează că datoria publică brută a crescut în ultimii doi ani, estimată la aproape 59% la sfârșitul anului trecut. În lipsa unor măsuri suplimentare, aceasta ar putea să crească. „Prognozăm că raportul datorie/PIB va crește la 63 % în 2027 și, fără măsuri suplimentare, va continua să crească”, se arată în comunicat.

În privința creșterii PIB-ului, agenția Fitch preconizează că aceasta „va rămâne sub potențialul său de 2% până în 2027”, însă „investițiile vor crește puternic, datorită stimulului anticiclic al fondurilor UE, consolidat de creșterea componentei de granturi din Planul de redresare și reziliență”.

Instabilitate politică în scădere

Un punct slab pentru ratingul țării noastre este reprezentat de inflația ridicată, „agravat de impactul inflaționist temporar al majorării cotei TVA și de expirarea plafonului prețului energiei electrice”. Totuși, Fitch notează faptul că instabilitatea politică „s-a atenuat considerabil de la alegerea președintelui Nicușor Dan în mai și formarea unui guvern pro-occidental format din patru partide, cu o majoritate confortabilă în iulie 2025, ceea ce a facilitat adoptarea pachetelor de consolidare fiscală. Pe de altă parte, tensiunile din cadrul coaliției, punctează agenția Fitch, „inclusiv în ceea ce privește negocierile privind bugetul pentru 2026, costul politic al consolidării fiscale și polarizarea internă ridicată ar putea pune în pericol adoptarea de măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului fiscal mare”.

„Costurile de împrumut au scăzut de la ultima noastră revizuire a ratingului din august 2025, reflectând evoluțiile interne și apetitul rezistent al investitorilor pentru activele piețelor emergente. Ne așteptăm ca plățile dobânzilor guvernamentale raportate la venituri să crească până la mediana „BBB” până în 2027”, mai notează agenția de rating.

Decizia Fitch a venit în aceeași zi în care România a intrat oficial în recesiune tehnică.