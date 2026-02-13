Prima pagină » Știri externe » Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari. Unde ajung banii

Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari. Unde ajung banii

Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari. Americanii au decis să schimbe destinația banilor. Acestea sunt depuși într-un cont al Departamentului Trezoreriei SUA.
Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari. Unde ajung banii
Sursa: Mediafax foto
Petru Mazilu
13 feb. 2026, 22:56, Economic

Administrația Trump a depus primele 500 de milioane de dolari din vânzările de petrol din Venezuela într-un cont controlat de SUA în Qatar, potrivit CNBC. Ulterior, procedura s-a modificat.

Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat pentru NBC News că a fost înființat un cont al Departamentului Trezoreriei SUA. Veniturile din vânzările de petrol din Venezuela depășesc acum 1 miliard de dolari.

„Un cont a fost înființat în Qatar, controlat de guvernul SUA în tot acest timp, pentru a depune acei bani și apoi a-i trimite de acolo în Venezuela. Acum avem un cont la Trezoreria SUA. Banii nu vor mai merge în Qatar”, a spus secretarul pentru energie.

Administrația Trump a preluat controlul vânzărilor de petrol ale Venezuelei după ce l-a capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro într-un raid militar luna trecută. Wright s-a întâlnit în Venezuela săptămâna aceasta cu președintele interimar al țăriii, Delcy Rodríguez. Wright este cel mai înalt oficial american care a vizitat țara în ultimele decenii.

Americanii au acorduri pe termen scurt pentru a vinde încă 5 miliarde de dolari din țițeiul Venezuelei în următoarele luni, a spus secretarul. Până acum, petrolul a ajuns la rafinăriile americane și în Europa, a spus el.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Ce înseamnă codurile secrete „1Z” sau „4Z” de pe etichetele de preț LIDL. Indică momentul când produsul expiră, de fapt
Gandul
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Veste bună pentru seniorii din România! Cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027
CSID
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Promotor