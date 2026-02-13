Studiu. Tarifele impuse de Donald Trump sunt suportate în proporție de 90% de americani

Analiza realizată de principala bancă a SUA infirmă afirmațiile administrației Trump conform cărora tarifele sunt suportate în principal de exportatorii străini și nu de consumatorii americani, potrivit Le Figaro.

Totuși, principalele victime ale tarifelor impuse de Donald Trump sunt americanii. Confirmând concluziile studiilor anterioare, un raport publicat joi de Rezerva Federală arată că „aproape 90% din povara economică a acestor tarife a căzut asupra întreprinderilor și consumatorilor americani” în 2025. De asemenea, Fed-ul a evaluat tarifele impuse de președintele SUA, calculând că rata medie a acestora a crescut de la 2,6% la 13% în cursul anului 2025.

Practic, studiul subliniază faptul că firmele străine care vând produse în Statele Unite nu și-au redus de fapt prețurile pentru a absorbi costul suplimentar al tarifelor vamale și, astfel, pentru a evita pierderea cotei de piață. În schimb, firmele au crescut prețurile de import și, prin urmare, au mutat cheltuiala suplimentară în grija consumatorilor și întreprinderilor americane.

Cifrele prezentate de Rezerva Federală vorbesc de la sine: 94% din impactul tarifelor vamale a fost suportat de americani în primele opt luni ale anului 2025. Această cotă a scăzut ușor la sfârșitul anului, ajungând la 92% în septembrie-octombrie și la 86% în noiembrie.

Mai multe studii arată că tarifele lui Trump au produs efecte împotriva americanilor

Concluziile analizei sunt asemănătoare ce cele ale altor studii recente, inclusiv un raport publicat miercuri de Biroul Bugetar al Congresului.

„Creșterea tarifelor crește direct costul bunurilor importate, ceea ce duce la prețuri mai mari pentru consumatorii și întreprinderile americane”, se arată în studiu.

Raportul estimează că, pe termen scurt, „companiile americane vor absorbi 30% din creșterea prețurilor de import prin reducerea marjelor lor de profit, restul de 70% va fi transferat consumatorilor prin creșteri de prețuri.”

Un alt studiu, publicat în ianuarie de Institutul Kiel, estimează că „importatorii și consumatorii americani suportă aproape întregul cost” al tarifelor vamale. Acesta arată că „exportatorii străini absorb doar aproximativ 4% din povara tarifară, iar restul de 96% este transferat către cumpărătorii americani”.