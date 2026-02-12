Americanii suportă aproape toată creșterea taxelor pe importuri

Banca a declarat că 90% din tarifele impuse de președintele Trump asupra bunurilor importate sunt suportate de consumatorii și companiile americane. Raportul contrazice argumentul administrației Trump conform căruia taxele sunt plătite de străini, potrivit Reuters.

Raportul a evaluat impactul tarifelor asupra economiei anul trecut, când media taxelor a crescut de la 2,6% la 13%. Raportul a menționat că nivelul mediu s-a modificat pe parcursul anului și a atins cel mai înalt nivel în aprilie și mai, când Trump a majorat tarifele pentru bunurile chinezești la 125% înainte de a le reduce la un nivel încă amețitor de 113%.

Autorii și-au bazat analiza pe modul în care au funcționat tarifele vamale în primul mandat al lui Trump. Atunci când s-au confruntat cu aceste tipuri de taxe, „studiile noastre anterioare au constatat că exportatorii străini nu și-au redus deloc prețurile, așadar întreaga incidență a tarifelor vamale a fost suportată de SUA. Adică, a existat o transmitere de 100% a tarifelor vamale asupra prețurilor de import.”

Conform raportului între ianuarie și august anul trecut, americanii au suportat 94% din impactul tarifelor impuse de Trump. În lunile septembrie și octombrie, acest procent a scăzut la 92%, ajungând la 86% în noiembrie.

Concluziile Fed-ului din New York concordă cu un raport, publicat miercuri de Biroul Bugetar al Congresului.

Regimul taxelor folosit ca instrument de pedepsire

Impunerea unor taxe mari asupra bunurilor importate este o piatră de temelie a regimului politic al administrației Trump. Acestea sunt folosite pentru a strânge venituri pentru guvern și ca instrument de pedepsire a altor națiuni despre care președintele consideră că profită de SUA și ca mecanism de reorientare a industriei. Stabilirea tarifelor a fost extrem de neregulată, cu impunerea obișnuită a unor creșteri mari urmate de retrageri și amânări, generând perioade de mare volatilitate pe piețele financiare și creând incertitudine în economia în general.

Vineri, guvernul va publica cel mai recent raport privind starea prețurilor de consum în ianuarie. Economiștii se așteaptă la o ușoară moderare a indicatorului anual urmărit îndeaproape.

Oficialii Fed se așteaptă ca impactul tarifelor să se diminueze pe măsură ce anul avansează și să reprezinte probabil o creștere unică a nivelului prețurilor. Acest lucru ar putea deschide calea către mai multe reduceri de rate, deși înseamnă, de asemenea, că tarifele vor duce probabil la o creștere generală a costului vieții cu care se confruntă americanii.