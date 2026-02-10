Prima pagină » Economic » SUA vor scuti de taxe vamale unele produse din Bangladesh

SUA vor scuti de taxe vamale unele produse din Bangladesh

Bangladesh a obținut scutiri pentru anumite haine și textile fabricate din materiale produse în SUA, ca parte a unui nou acord anunțat luni.
SUA vor scuti de taxe vamale unele produse din Bangladesh
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
10 feb. 2026, 05:18, Economic

Ca parte a acordului, Washingtonul va reduce, de asemenea, tarifele vamale impuse Bangladeshului de la 20% la 19%, în schimbul deschiderii piețelor de către Dhaka către o gamă mai largă de produse americane, potrivit BBC.

Industria de îmbrăcăminte formează coloana vertebrală a Bangladeshului, care este al doilea cel mai mare exportator de haine din lume, după China.

Țara sud-asiatică a purtat discuții de lungă durată cu Statele Unite după ce președintele Donald Trump a impus tarife vamale drastice partenerilor comerciali globali în aprilie anul trecut.

Casa Albă a declarat într-o declarație comună a părților că acordul va consolida legăturile economice ale țărilor și va oferi ambelor „acces fără precedent” la fiecare piață.

Acesta a declarat că SUA își va reduce rata tarifelor vamale pentru Bangladesh și va identifica, de asemenea, anumite articole de îmbrăcăminte și textile din țară care vor intra în SUA fără taxe vamale. Mărfurile includ cele produse din bumbac american și textile sintetice, se arată în comunicat. Volumul acestora va fi determinat de cantitatea de textile pe care SUA o exportă în Bangladesh.

Acces preferențial semnificativ pe piață pentru bunuri din SUA

Sectorul de îmbrăcăminte reprezintă peste 80% din veniturile totale din exporturile Bangladeshului și angajează aproximativ patru milioane de lucrători.

În schimb, Bangladesh a fost de acord să ofere „acces preferențial semnificativ pe piață” pentru o serie de bunuri agricole și industriale americane. Acestea includ deschiderea piețelor sale către mai multe substanțe chimice, dispozitive medicale, piese auto, produse din soia și carne din SUA, a declarat Casa Albă.

Bangladesh s-a angajat, de asemenea, să respecte drepturile lucrătorilor recunoscute la nivel internațional și să își intensifice eforturile de protecție a mediului.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Afecțiunea care i s-a reactivat Marinei Dina la Survivor: „Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor