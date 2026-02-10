SUA vor scuti de taxe vamale unele produse din Bangladesh

Ca parte a acordului, Washingtonul va reduce, de asemenea, tarifele vamale impuse Bangladeshului de la 20% la 19%, în schimbul deschiderii piețelor de către Dhaka către o gamă mai largă de produse americane, potrivit BBC.

Industria de îmbrăcăminte formează coloana vertebrală a Bangladeshului, care este al doilea cel mai mare exportator de haine din lume, după China.

Țara sud-asiatică a purtat discuții de lungă durată cu Statele Unite după ce președintele Donald Trump a impus tarife vamale drastice partenerilor comerciali globali în aprilie anul trecut.

Casa Albă a declarat într-o declarație comună a părților că acordul va consolida legăturile economice ale țărilor și va oferi ambelor „acces fără precedent” la fiecare piață.

Acesta a declarat că SUA își va reduce rata tarifelor vamale pentru Bangladesh și va identifica, de asemenea, anumite articole de îmbrăcăminte și textile din țară care vor intra în SUA fără taxe vamale. Mărfurile includ cele produse din bumbac american și textile sintetice, se arată în comunicat. Volumul acestora va fi determinat de cantitatea de textile pe care SUA o exportă în Bangladesh.

Acces preferențial semnificativ pe piață pentru bunuri din SUA

Sectorul de îmbrăcăminte reprezintă peste 80% din veniturile totale din exporturile Bangladeshului și angajează aproximativ patru milioane de lucrători.

În schimb, Bangladesh a fost de acord să ofere „acces preferențial semnificativ pe piață” pentru o serie de bunuri agricole și industriale americane. Acestea includ deschiderea piețelor sale către mai multe substanțe chimice, dispozitive medicale, piese auto, produse din soia și carne din SUA, a declarat Casa Albă.

Bangladesh s-a angajat, de asemenea, să respecte drepturile lucrătorilor recunoscute la nivel internațional și să își intensifice eforturile de protecție a mediului.