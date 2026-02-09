Cel mai urmărit YouTuber din lume cumpără o bancă cu peste șapte milioane de clienți

Aceasta marchează o nouă etapă în strategia de diversificare a antreprenorului american. Contactați de AFP cu privire la suma tranzacției, Beast Industries, compania lui MrBeast și Step nu au răspuns imediat, relatează Le Figaro.

Banca Step a strâns peste 500 de milioane de dolari de la înființarea sa în 2018, inclusiv 300 de milioane de dolari reprezentând datorii și restul reprezentând capitaluri proprii.

MrBeast și-a transformat treptat canalul de YouTube într-o mașinărie de producție video de milioane de dolari, cu o echipă de peste 300 de oameni. Videoclipurile sale îmbină provocări spectaculoase cu acțiuni filantropice, permițându-i să ajungă la 466 de milioane de abonați pe platformă, ceea ce îl face de departe cel mai popular YouTuber din lume.

MrBeast și-a diversificat afacerile

Jimmy Donaldson – numele său real – și-a diversificat afacerile, în special printr-un spectacol de televiziune cu jocuri produs de platforma de streaming Prime Video a Amazon și un parc de distracții pop-up în Arabia Saudită numit Beast Land. De asemenea, a lansat, prin intermediul Beast Industries, marca de produse de cofetărie Feastables, care, conform documentelor consultate de Bloomberg, a generat venituri de aproximativ 250 de milioane de dolari în 2024.

Conform presei americane, compania a fost evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari în urma unei runde de strângere de fonduri din 2025. La mijlocul lunii ianuarie, Beast Industries a primit o altă investiție de 200 de milioane de dolari de la compania de criptomonede Bitmine Immersion Technology.

Creatorul în vârstă de 27 de ani a ales acum să se impună în sectorul serviciilor financiare prin achiziționarea Step, care oferă conturi cu dobândă, carduri de plată și retragere, precum și produse de investiții.

Deși oferă servicii bancare, Step nu este din punct de vedere tehnic o instituție financiară, ci o platformă susținută de o bancă, Evolve Bank & Trust. „Această achiziție ne poziționează în poziția de a oferi publicului nostru soluții practice și tehnologice pentru a transforma pozitiv viitorul lor financiar”, a comentat Jeff Housenbold, CEO al Beast Industries, citat în comunicatul de presă.

Printre investitorii săi, Step numără mai multe celebrități, inclusiv actorul Will Smith, jucătorul de baschet Stephen Curry și utilizatorul TikTok Charli D’Amelio.