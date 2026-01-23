Prima pagină » Știri externe » Un cerb a „spart” o bancă din New York și a declanșat alarma: momentul a fost surprins pe video

Un cerb a „spart” o bancă din New York și a declanșat alarma: momentul a fost surprins pe video

Un incident neobișnuit a avut loc duminică în localitatea Ridge, din Suffolk County, New York, când un cerb a intrat cu forță într-o sucursală Webster Bank, spărgând o fereastră și declanșând alarma. Potrivit autorităților, animalul a alergat prin clădire, răsturnând scaune și împrăștiind documente, până când poliția a reușit să-l captureze și să-l elibereze în siguranță.
România, deschisă implicării în securitatea Arcticii, dar cu prioritate pentru flancul estic
România, deschisă implicării în securitatea Arcticii, dar cu prioritate pentru flancul estic
Consiliul pentru Pace propus de Trump: România a început analiza. Președintele Nicușor Dan dezminte suma de 1 miliard de dolari
Consiliul pentru Pace propus de Trump: România a început analiza. Președintele Nicușor Dan dezminte suma de 1 miliard de dolari
Nicușor Dan, despre zvonurile privind ruperea coaliției: „Fiscal România s-a stabilizat, dar există îngrijorări legate de stabilitate”
Nicușor Dan, despre zvonurile privind ruperea coaliției: „Fiscal România s-a stabilizat, dar există îngrijorări legate de stabilitate”
Reuniunea Consiliului European s-a încheiat. Ce spune președintele României
Reuniunea Consiliului European s-a încheiat. Ce spune președintele României
Nicușor Dan, despre unirea un R. Moldova: În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, pentru moment, nu suntem acolo
Nicușor Dan, despre unirea un R. Moldova: În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, pentru moment, nu suntem acolo
Victor Dan Stephanovici
23 ian. 2026, 10:42, Știri externe

Polițiștii au fost alertați de sistemul de securitate al băncii. La fața locului, în locul unui suspect uman, au găsit cerbul mascul rătăcind printre birourile goale. Înregistrările video din camerele de bord ale echipajelor arată animalul încercând să găsească ieșirea, în timp ce alarma răsuna puternic.

La un moment dat, cerbul a rămas blocat într-un colț, Ofițerii au intervenit atunci cu grijă pentru a evita rănirea acestuia. Folosind o funie de tip lasou, l-au ghidat afară, punând capăt incidentului fără victime.

Comisarul de poliție din Suffolk, Kevin Catalina, a menționat că geamul spart și distrugerile minore au fost singurele pagube, lăudând „eforturile remarcabile” ale echipei. O localnică, Daisy Evans, a declarat pentru Fox Carolina că merge des la banca respectivă. Ea a menționat și faptul că întâmplarea este „foarte neobișnuită” pentru comunitate.

Astfel de întâlniri între animale sălbatice și oameni, deși rare, se mai întâmplă în zonele unde habitatul natural se suprapune cu mediul urban. În trecut, cerbi au fost surprinși intrând în restaurante sau alte clădiri, provocând agitație.

După incident, banca a fost curățată și redeschisă, iar cerbul a fost văzut fugind către pădurea din apropiere. Poliția le reamintește locuitorilor să fie vigilenți, în special în sezonul rece. Atunci este perioada când animalele pot căuta hrană și adăpost mai aproape de orașe.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Jandarmeria Montană scoate la intervenții „Dacia Quatro”, cel mai capabil Duster
Promotor