Un cerb a „spart” o bancă din New York și a declanșat alarma: momentul a fost surprins pe video

Polițiștii au fost alertați de sistemul de securitate al băncii. La fața locului, în locul unui suspect uman, au găsit cerbul mascul rătăcind printre birourile goale. Înregistrările video din camerele de bord ale echipajelor arată animalul încercând să găsească ieșirea, în timp ce alarma răsuna puternic.

La un moment dat, cerbul a rămas blocat într-un colț, Ofițerii au intervenit atunci cu grijă pentru a evita rănirea acestuia. Folosind o funie de tip lasou, l-au ghidat afară, punând capăt incidentului fără victime.

Comisarul de poliție din Suffolk, Kevin Catalina, a menționat că geamul spart și distrugerile minore au fost singurele pagube, lăudând „eforturile remarcabile” ale echipei. O localnică, Daisy Evans, a declarat pentru Fox Carolina că merge des la banca respectivă. Ea a menționat și faptul că întâmplarea este „foarte neobișnuită” pentru comunitate.

Astfel de întâlniri între animale sălbatice și oameni, deși rare, se mai întâmplă în zonele unde habitatul natural se suprapune cu mediul urban. În trecut, cerbi au fost surprinși intrând în restaurante sau alte clădiri, provocând agitație.

După incident, banca a fost curățată și redeschisă, iar cerbul a fost văzut fugind către pădurea din apropiere. Poliția le reamintește locuitorilor să fie vigilenți, în special în sezonul rece. Atunci este perioada când animalele pot căuta hrană și adăpost mai aproape de orașe.