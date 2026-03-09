Prima pagină » Știrile zilei » Premierul Canadei, Mark Carney, vizitează Norvegia și Regatul Unit pentru exerciții NATO și discuții strategice

Premierul Mark Carney va efectua vineri o vizită în Norvegia pentru a observa exercițiul militar NATO „Cold Response” și pentru a purta discuții cu liderii nordici, urmând ca ulterior să meargă în Marea Britanie pentru a se întâlni cu omologul său, Keir Starmer, notează AP.
Radu Mocanu
09 mart. 2026, 23:36, Știri externe

Șeful guvernului canadian, Mark Carney va vizita Norvegia pentru a observa exercițiul NATO „Cold Response”, condus de autoritățile norvegiene. 

Exercițiul Alianței are loc o dată la doi ani și implică aproximativ 25.000 de militari din 14 state, printre care Canada, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Țările de Jos, Franța, Suedia și Finlanda, care se antrenează pentru operațiuni terestre, aeriene și navale în condiții arctice. 

Pe lângă observarea exercițiului militar, premierul de la Ottawa urmează să se întâlnească cu omologul său norvegian, Jonas Gahr Støre. Pe agenda întâlnirii se află teme precum comerțul, investițiile, energia curată, mineralele critice și sectorul aerospațial.

„Canada este și va fi pentru totdeauna o națiune arctică. În fața noilor amenințări, consolidăm colaborarea în domeniul apărării cu partenerii noștri arctici pentru a crea o lume mai puternică, mai prosperă și mai sigură pentru Canada și pentru toți”, se arată în comunicatul emis de biroul premierului canadian, citat de Associated Press

În plus, Carney va participa la Summitul Canada-Nordic, unde se va întâlni cu liderii țărilor nordice pentru a discuta modalități de consolidare a cooperării geopolitice.

De asemenea, înainte de întoarcerea în Canada, prim-ministrul canadian se va opri la Londra cu scopul de a se întâlni cu Keir Starmer, premierul Marii Britanii. Cei doi vor discuta subiecte legate de apărare și de războiul din Orientul Mijlociu. 

