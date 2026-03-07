Premierul Canadei spune că fostul prinț Andrew ar trebui eliminat din linia de succesiune la tron

Premierul canadian Mark Carney a declarat că Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui eliminat din linia de succesiune la tron, în contextul acuzațiilor privind relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

În cadrul unor declarații făcute reporterilor la Tokyo, premierul Canadei a subliniat că faptele care au dus la retragerea titlurilor regale ale fostului prinț „impun” excluderea acestuia din linia de succesiune, notează The Guardian.

Fostul prinț a fost arestat în data de 19 februarie, acest fiind suspectat de abuz în serviciu. El a negat în mod constant și vehement orice faptă ilegală. Totodată, se consideră că este pentru prima dată în istoria modernă când un membru al familiei regale este reținut de poliție.

Andrew Mountbatten-Windsor este al optulea în linia de succesiune la tron, după prinții William și Harry și copiii lor.

Comentariile premierul Canadei vin în contextul în care Regele Charles este șeful statului în Canada, care este membru al Commonwealth-ului fostelor colonii.

Canada se alătură, astfel, altor două țări – Australia și Noua Zeelandă – care susțin eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tronul britanic.

Eliminarea fostului prinț din linia de succesiune ar necesita o lege a Parlamentului britanic, susținută de cele 14 țări ale Commonwealth-ului în care fratele său, regele Carol al III-lea, este șef de stat.