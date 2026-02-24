După Australia, o altă țară susține eliminarea fratelui Regelui Charles din linia de succesiune la tron

Noua Zeelandă este cea de-a doua țară care ar susține planurile de eliminare a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, din linia de succesiune la tron, a declarat un purtător de cuvânt al prim-ministrului Christopher Luxon.

„Dacă guvernul britanic va propune eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din ordinea de succesiune, Noua Zeelandă va susține această măsură”, a spus purtătorul de cuvânt într-un comunicat, potrivit BBC.

Anunțul în contextul în care guvernul britanic ia în considerare introducerea unei legi pentru eliminarea lui Andrew din linia de succesiune.

Luni, Australia a fost prima țară din Commowealth care a anunțat că „ar fi de acord cu orice propunere” de eliminare a lui Andrew din linia de succesiune, din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein. Anunțul a fost făcut de premierul Australiei.

În prezent, Andrew este al optulea în linia de succesiune la tron, după prințul William și cei trei copii ai săi, precum și prințul Harry și cei doi copii ai săi.

Potrivit BBC, eliminarea fostului prinț din linia de succesiune ar necesita o lege a Parlamentului susținută de cele 14 țări ale Commonwealth-ului în care fratele său, regele Carol al III-lea, este șef de stat, inclusiv Australia și Noua Zeelandă.

Joi, Andrew a fost arestat, fiind suspectat de abuz în serviciu. El a negat în mod constant și vehement orice faptă ilegală.