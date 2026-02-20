Guvernul britanic ia în calcul scoaterea lui Andrew, fratele regelui Charles, din linia de succesiune la tron

Fratele regelui rămâne al optulea în linia de succesiune la tron, în pofida faptului că i-au fost retrase titlurile, inclusiv cel de prinț, în octombrie anul trecut, pe fondul presiunilor legate de legăturile sale Jeffrey Epstein.

Joi seară, Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat în timp ce ancheta continuă, la 11 ore după arestarea sa, fiind suspectat de abuz în funcție publică. Andrew a respins acuzațiile.

Vineri, mai multe mașini ale poliției au fost văzute la Royal Lodge, reședința din Windsor unde a locuit Andrew. Potrivit BBC, poliția ar urma să continue perchezițiile acolo până luni.

Propunerea guvernului vine după ce mai mulți parlamentari, inclusiv din Partidul Liberal Democrat și SNP, au spus că ar susține o astfel de lege.

În schimb, unii deputați laburiști, critici ai monarhiei, au declarat pentru BBC că nu sunt convinși că măsura e necesară, deoarece e foarte puțin probabil ca fostul Duce de York să se apropie vreodată de tron.

În octombrie, Guvernul britanic a transmis că nu are în plan o lege care să schimbe linia de succesiune.

Ar fi nevoie de o lege a Parlamentului, aprobată de deputați și de Camera Lorzilor, și ar trebui, de asemenea, să fie susținută de toate celelalte țări din Commonwealth care îl au pe regele Charles ca șef al statului, deoarece ar afecta și liniile lor de succesiune.

Ultima dată când cineva a fost eliminat din linia de succesiune printr-un act al Parlamentului a fost în 1936, după abdicarea lui Edward al VIII-lea, când au fost scoși și descendenții lui.