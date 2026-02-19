Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat, dar nu a scăpat de anchetă

Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat din custodia poliției la aproape 12 ore după arestarea sa, sub suspiciunea de abuz într-o funcție publică, în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein, potrivit Sky News.

Andrew Mountabatten-Windsor neagă orice faptă ilicită aflată în legătură cu Jeffrey Epstein.

Arestarea lui Mountbatten-Windsor a coincis cu cele trei ore ale Consiliului pentru Pace organizat la Casa Albă.

Trump: „Într-un fel, sunt expert”

Donald Trump a avut, de altfel reacții, întrebat fiind dacă și alte persoane din SUA s-ar putea lovi de acuzații similare.

„Într-un fel, sunt expert, pentru că am fost complet exonerat, așa că pot vorbi depsre asta… ete un lucru foarte trist”, a spus Trump.

„Fratele său, care va veni în curând în țara noastră, Regele… este un lucru foarte trist.”

Regele Charles urmează să viziteze SUA în aprilie.

Eliberat sub anchetă

După ce Andrew Mountbatten-Windsor a fost fotografiat părăsind custodia poliției, Poliția Thames Valley a emis o declarație.

Poliția afirmă că fostul prinț a fost eliberat sub anchetă după arestarea sa sub suspiciunea de abuz în funcție publică.

„Poliția din Valea Tamisei poate oferi informații actualizate în legătură cu o anchetă privind infracțiunea de abatere profesională în funcția publică.

Joi am arestat un bărbat de șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică.

Bărbatul arestat a fost acum eliberat sub anchetă.

De asemenea, putem confirma: căutările noastre din Norfolk s-au încheiat”, se precizează în comunicatul poliției.

Informații de context

Poliția britanică a ajuns joi dimineață la reședința lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, în Norfolk, iar fostul membru al familiei regale a fost reținut pe baza suspiciunilor de „misconduct in public office” (abuz în exercitarea unei funcții publice), conform BBC.

Surse citate de presa britanică indică faptul că cel puțin șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil ar fi fost prezenți la proprietatea Wood Farm, unde Andrew locuiește de când s-a mutat de la Royal Lodge. Acțiunea survine într-un context amplu de investigații privind legăturile sale cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein.

Ancheta privind Andrew Mountbatten-Windsor – fost reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț și investiții între 2001 și 2011 – a fost intensificată după publicarea unor documente difuzate de autoritățile americane, care sugerează că acesta ar fi partajat informații guvernamentale confidențiale cu Epstein. Thames Valley Police și alte forțe de ordine din Regatul Unit au analizat deja aceste acuzații și au evaluat posibilitatea începutului unei anchete penale complete.