Fratele regelui Charles, obligat să facă lucruri umilitoare. Fostul prinț a fost refuzat de mai mulți angajați

Andrew Mountbatten-Windsor a fost evacuat oficial din casa sa și se pare că la noua reședință nu are decât trei angajați, potrivit Express. Asta înseamnă că va trebui să preia o parte din sarcinile casei. Bărbatul în vârstă de 65 de ani s-a mutat oficial din casa cu 30 de camere la începutul acestei săptămâni. În timpul nopții, el a fost mutat de la Windsor la Norfolk. De asemenea, a trecut pe la Wood Farm Cottage, unde ar putea sta temporar.

Se pare că fostul Duce de York a fost dat afară din casă mai devreme decât era planificat, deoarece Regele Charles a devenit din ce în ce mai îngrijorat de noile dezvăluiri Epstein care îl legau pe Andrew de scandal.

Conform unei surse, Andrew este obligat să preia o parte din muncă de acasă, inclusiv unele lucruri considerate umilitoare pentru un membru al familiei regale. Printre noile lucruri pe care trebuie să le facă în premier este să deschidă singur ușa casei.

„Oamenii care au fost cu el ani de zile sunt plecați. Probabil va fi, în cel mai bun caz, un personal redus. Este posibil, pentru prima dată în viața lui, să fie nevoit să deschidă personal ușa din față”, a transmis sursa pentru The Sun.

Fostul prinț, refuzat de angajați

Personalul de la moșia King’s Norfolk a fost informat că nu trebuie să lucreze pentru Andrew dacă se simt inconfortabil. Sursa a confirmat că numărul angajaților care au refuzat să lucreze cu Andrew formează o „listă lungă”.

„Li s-a spus că nu trebuie să-l servească pe Andrew sau să lucreze pentru el dacă se simt inconfortabil. Există deja o listă destul de lungă, ei au spus nu, mulțumesc. Există, pe bună dreptate, multă neliniște, deoarece acum este un paria total”, a explicat sursa citată de jurnaliștii britanici.

Se pare că familia căzută în dizgrație se va muta definitiv la Marsh Farm la începutul lunii aprilie.

Regele Charles l-a deposedat pe Andrew de titlurile sale în octombrie din cauza legăturii sale cu Jeffrey Epstein.

Noile dosare legate de Epstein, publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA, includ e-mailuri care arată că Andrew a păstrat legătura cu Epstein timp de mai bine de doi ani, după ce acesta fusese găsit vinovat de infracțiuni sexuale împotriva minorilor. Andrew a respins toate acuzațiile.