Dosarele Epstein. Noi suspiciuni privind fostul prinț Andrew: I-ar fi cerut lui Ghislaine Maxwell să găsească niște „prietene nepotrivite”

În cursul zilei de marți, Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou set de cel puțin 11.000 de dosare suplimentare care par să includă mesaje care îl implică pe fostul prinț Andrew.
Prințul Andrew, în stânga. Sursa foto: X
Diana Nunuț
24 dec. 2025, 07:59, Știri externe

Un nou set de documente publicate privind cazul Epstein includ e-mailuri care par să îl implice pe Andrew Mountbatten-Windsor.

Printre documente s-a descoperit și un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, şi cineva care se semna cu „A” și despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie Sky News.

Mail-ul, datat 16 august 2001, fusese trimis de o persoană numită „Omul invizibil” și care a semnat mesajul cu „A” – și se crede că este Andrew.

Sky News menționează că a ajuns la această concluzie după ce a analizat adresa de e-mail utilizată, care este atribuită Ducelui de York în agenda de contacte a lui Epstein și în lanțul de corespondență.

În corespondență, „Omul invizibil” o întreabă pe Maxwell: „Cum e în LA? Mi-ai găsit niște prietene noi nepotrivite?”

Două zile mai târziu, Maxwell îi răspunde, spunându-i lui „A”: „Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar adevărul trebuie spus. Am reuşit să găsesc doar prietene potrivite”, a scris ea.

Potrivit ABC News, într-un alt e-mail, Maxwell îi transmite lui „A” un mesaj de la o altă persoană în care este vorba despre posibile activităţi într-o călătorie în Peru la începutul anului 2002. Și aceste mesaje includ o altă referire la găsirea de fete. „Mă îndoiesc că va găsi pe cineva aici, dar putem încerca”, scrie contactul peruan.

Andrew a negat acuzațiile care îi sunt aduse în cadrul dosarelor Epstein.

