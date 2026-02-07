Mariah Carey acuzată că „a stricat Jocurile Olimpice de iarnă” după prestația de la ceremonia de deschidere. „Rigidă ca o scândură”

Cântăreața în vârstă de 55 de ani a purtat o rochie argintie și a interpretat o versiune a celebrului cântec al lui Domenico Modugno din anii 1950, „Nel blu, dipinto di blu”, cunoscut și sub numele de „Volare”, scrie Metro.

Din păcate, în ciuda strălucirii și farmecului prestației sale la Jocurile Olimpice de iarnă, spectatorii nu au fost impresionați de cântatul ei.

Fanii s-au plâns că Mariah Carey cânta în playback la ceremonia de deschidere. Unul dintre ei a mers până la a afirma că ea a stricat întreaga competiție.

Critici pe rețelele sociale

„Mariah Carey tocmai a distrus Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”, a scris un utilizator pe X.

„Există nenumărați cântăreți italieni minunați, iar noi o avem pe Mariah Carey cântând în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”, a adăugat un alt fan.

Un utilizator pe X a întrebat: „De ce ar aduce-o pe Mariah Carey să stea acolo și să cânte în playback, în timp ce se uită în gol, plictisită de moarte?”.

Nu doar pe X au criticat-o oamenii pe Mariah Carey după prestația de la Jocurile Olimpice de iarnă.

Pe Reddit, un utilizator s-a plâns: „Era rigidă ca o scândură, era o nebunie. Ar fi putut fi o siluetă de carton a lui Mariah și nu aș fi observat diferența”.

De ce nu un artist italian?

Alții s-au întrebat de ce a fost aleasă o cântăreață americană pentru a deschide Jocurile Olimpice de iarnă în Italia.

„O iubesc pe Mariah, dar mi s-a părut ciudat că nu au invitat cântăreți italieni”, a scris un utilizator pe Reddit.

„Andrea Bocelli apărând spre final – și nu ca final – a fost, de asemenea, o alegere ciudată”, a adăugat.

Mariah Carey are și susținători

Totuși, Mariah Carey a avut și ea partea ei de susținători online după prestația de la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Ai făcut o treabă excelentă”, a scris un fan. „Piesa originală Volare, înregistrată de Domenico Modugno, a fost o parte integrantă a vieții mele când eram copil. Mă bucur să văd că a renăscut pe scena mondială după atâția ani”.

„Nu există nimeni mai bun la a cânta live decât Mariah Carey”, a afirmat un alt susținător.

Mariah Carey nu a fost singura cântăreață care a cântat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Andrea Bocelli i-a încântat pe toți cu versiunea sa a Nessun Dorma, în timp ce pianistul chinez Lang Lang a interpretat imnul olimpic.