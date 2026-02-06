Prima pagină » Știrile zilei » Meloni minimalizează controversa privind agenții ICE în cadrul întâlnirii cu JD Vance

Meloni minimalizează controversa privind agenții ICE în cadrul întâlnirii cu JD Vance

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, s-a întâlnit vineri, la Milano, cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru a reafirma soliditatea relațiilor bilaterale, în ciuda controverselor legate de prezența agenților ICE în Italia.
Meloni minimalizează controversa privind agenții ICE în cadrul întâlnirii cu JD Vance
Radu Mocanu
06 feb. 2026, 16:02, Știri externe

Giorgia Meloni a primit vineri, la sediul prefecturii din Milano, delegația americană condusă de vicepreședintele JD Vance, întâlnire la care a participat și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.  

„Sunt aici pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, dar este și o oportunitate pentru noi de a discuta despre relațiile noastre bilaterale. Italia și Statele Unite au menținut întotdeauna legături foarte importante”, a susținut Meloni, potrivit agenției ANSA, citate de Reuters

Vicepreședintele american a spus: „Iubim Italia și poporul italian. După cum ați spus, avem multe relații excelente, multe conexiuni economice și parteneriate. Este bine să avem valori comune și vom avea un schimb de replici foarte constructiv pe multe subiecte”. 

Întâlnirea a avut loc pe fondul controversei legate de prezența agenților din cadrul Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) în cadrul echipei de securitate care însoțește echipa Statelor Unite. 

În ultimele zile, sute de manifestanți, inclusiv studenți și familii, au protestat în mai multe zone din Milano, criticând activitatea ICE și cerând clarificări privind rolul agenției pe teritoriul italian. 

Șefa guvernului de la Roma a oferit clarificări despre prezența ICE, declarând: „Nu a efectuat niciodată, nu ar putea efectua niciodată și nu va efectua niciodată operațiuni polițienești, de aplicare a legilor privind imigrația sau controale,  pe teritoriul nostru”. 

 

Recomandarea video