Meloni minimalizează controversa privind agenții ICE în cadrul întâlnirii cu JD Vance

Giorgia Meloni a primit vineri, la sediul prefecturii din Milano, delegația americană condusă de vicepreședintele JD Vance, întâlnire la care a participat și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

„Sunt aici pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, dar este și o oportunitate pentru noi de a discuta despre relațiile noastre bilaterale. Italia și Statele Unite au menținut întotdeauna legături foarte importante”, a susținut Meloni, potrivit agenției ANSA, citate de Reuters.

Vicepreședintele american a spus: „Iubim Italia și poporul italian. După cum ați spus, avem multe relații excelente, multe conexiuni economice și parteneriate. Este bine să avem valori comune și vom avea un schimb de replici foarte constructiv pe multe subiecte”.

Întâlnirea a avut loc pe fondul controversei legate de prezența agenților din cadrul Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) în cadrul echipei de securitate care însoțește echipa Statelor Unite.

În ultimele zile, sute de manifestanți, inclusiv studenți și familii, au protestat în mai multe zone din Milano, criticând activitatea ICE și cerând clarificări privind rolul agenției pe teritoriul italian.

Șefa guvernului de la Roma a oferit clarificări despre prezența ICE, declarând: „Nu a efectuat niciodată, nu ar putea efectua niciodată și nu va efectua niciodată operațiuni polițienești, de aplicare a legilor privind imigrația sau controale, pe teritoriul nostru”.