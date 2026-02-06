Prințesa moștenitoare a Norvegiei își cere scuze față de membrii familiei regale pentru contactele sale cu Epstein

„Este important pentru mine să îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am dezamăgit. O parte din conținutul mesajelor dintre Epstein și mine nu reprezintă persoana care vreau să fiu. Îmi cer scuze și pentru situația în care am pus familia regală, în special pe rege și regină”, a declarat Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, citată de Associated Press.

Palatul regal a declarat, vineri, că Mette-Marit dorește să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat și să ofere explicații mai detaliate, însă, în prezent, nu este în măsură să o facă. Palatul a adăugat că ea se află într-o situație foarte dificilă și „speră că se va înțelege că are nevoie de timp pentru a-și aduna gândurile”.

Dosarele Epstein conțineau câteva sute de mențiuni despre prințesa moștenitoare, care a declarat, încă din 2019, că regretă că a avut contact cu Epstein, potrivit publicațiilor norvegiene.

Potrivit documentelor din dosar, care includ schimburi de e-mailuri, Mette-Marit a împrumutat o proprietate deținută de Epstein în Palm Beach din statul Florida, pentru câteva zile în anul 2013.

Șederea prințesei în Palm Beach a fost aranjată prin intermediul unui prieten comun, potrivit publicației norvegiene NRK. Casa regală a confirmat ulterior această informație.

Comunicările și contactele prințesei moștenitoare a Norvegiei, avute cu Jeffrey Epstein, celebrul manageri de fonduri american, au pus-o pe prințesa moștenitoare în centrul atenției în ultima săptămână, tocmai când fiul său a fost judecat la Oslo pentru multiple infracțiuni, inclusiv acuzații de viol.