Prințesa moștenitoare a Norvegiei, într-un nou scandal: Documente arată ani de corespondență cu Jeffrey Epstein

Dosarele publicate de Departamentul de Justiție american menționează numele prințesei de aproape 1.000 de ori și includ zeci de emailuri între 2011 și 2014, potrivit ziarului norvegian VG și citat de The Guardian. Conținutul mesajelor indică o relație apropiată, cu ton personal și planuri repetate de întâlnire.

În 2013, Mette-Marit ar fi petrecut patru zile într-o proprietate a lui Epstein din Palm Beach, Florida, perioadă în care acesta nu era prezent. Autoritățile subliniază că simpla includere într-un dosar nu implică automat fapte ilegale.

Regrete și explicații

Într-un comunicat al Palatului Regal, prințesa, în vârstă de 52 de ani, își exprimă regretul pentru contactele cu Epstein. Ea a declarat că se solidarizează cu victimele acestuia. Ea admite că nu a verificat suficient trecutul lui și nu a realizat la timp „ce fel de persoană era”.

Documentele conțin însă și un email din 2011 în care Mette-Marit îi spune lui Epstein că a citit informații despre el online și acestea „nu păreau favorabile”. Presa norvegiană relatează că unele emailuri conțin expresii afectuoase și discuții despre călătorii, inclusiv Paris. Există de asemenea și schimburi cu ton considerat nepotrivit. În alte mesaje, prințesa îi mulțumește pentru flori, semnând „Love, Mm”. Palatul Regal precizează că legătura prin email a fost întreruptă în 2014. Prințesa ar fi simțit că Epstein încerca să profite de relația cu ea.

Context tensionat pentru familia regală

Dezvăluirile apar cu puțin timp înainte de procesul lui Marius Borg Høiby, fiul prințesei dintr-o relație anterioară, acuzat de infracțiuni grave, inclusiv viol. Høiby nu are titlu regal și nu este în linia de succesiune. Casa Regală a transmis că nu va comenta cazul, lăsând decizia în mâinile justiției.

Chiar dacă nu există acuzații penale împotriva prințesei, volumul corespondenței și momentul apariției informațiilor sporesc presiunea publică asupra monarhiei norvegiene. Autoritățile și Palatul subliniază că evaluările juridice și percepția publică sunt două aspecte distincte, în timp ce investigațiile legate de dosarele Epstein continuă să provoace ecouri internaționale.