Statele Unite ar putea ridica sancțiunile pentru petrolul iranian aflat în tranzit

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administrația americană analizează posibilitatea de a ridica temporar sancțiunile asupra unor cantități de petrol iranian, aflate deja în tranzit pe mare.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 mart. 2026, 17:14, Știri externe

Potrivit lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, este vorba despre aproximativ 140 de milioane de barili de petrol iranian, echivalentul a 10 până la 14 zile de aprovizionare. Oficialul a explicat că această măsură ar putea împiedica direcționarea exclusivă a acestor resurse către China. 

„În zilele următoare, este posibil să ridicăm sancțiunile pentru petrolul iranian aflat pe apă. Este vorba de aproximativ 140 de milioane de barili. În esență, vom folosi barilii iranieni împotriva iranienilor pentru a menține prețul scăzut în următoarele 10 sau 14 zile, în timp ce continuăm această campanie”, a spus Bessent, potrivit Associated Press. 

Săptămâna trecut, Statele Unite au dat o derogare de 30 de zile pentru folosirea petrolului rusesc aflat pe mare. 

„Această măsură pe termen scurt, adaptată cu precizie, se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”, a anunțat Bessent.

Acțiunile guvernului de la Washington vin pe fondul unei creșteri agresive a prețului petrolului.  Petrolului Brent a depășit pragul de 119 dolari pe baril în cursul zilei de joi, marcând o creștere de 5.6%, iar țițeiul West Texas Intermediate a ajuns la 96.39 dolari pe baril. Înainte de începerea războiului din Orient, prețul petrolului fluctua la aproximativ 70 de dolari pe baril. 

