WSJ: Emiratele Arabe Unite au lansat în secret atacuri împotriva Iranului

Potrivit relatării, atacul asupra rafinăriei de pe insula Lavan s-ar înscrie într-o serie mai amplă de operațiuni secrete atribuite Emiratelor Arabe Unite împotriva unor ținte iraniene. EAU dispun de avioane de vânătoare de fabricație occidentală și de tehnologii avansate de supraveghere, ceea ce le conferă capacități militare semnificative în regiune.

Iranul a descris lovitura asupra rafinăriei drept un „atac inamic laș”, susținând că nu au fost înregistrate victime. Ulterior, potrivit televiziunii iraniene de stat IRIB, Teheranul a lansat rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite și Kuweitului, afirmând că atacurile au avut loc la câteva ore după loviturile asupra instalațiilor petroliere de pe insula Lavan.

În ultimele săptămâni, Emiratele Arabe Unite au acuzat în repetate rânduri Iranul că a lansat rachete și drone către Dubai, Abu Dhabi și Fujairah. Pe 4 mai, autoritățile din Fujairah au anunțat izbucnirea unui incendiu la zona industrială petrolieră a emiratului, după ceea ce au descris drept un atac cu dronă lansat din Iran. Reuters a relatat că incidentul a vizat o infrastructură energetică importantă, într-un moment în care porturile estice ale EAU deveniseră esențiale pentru comerțul regional, pe fondul perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz.

Sistemele de apărare aeriană ale EAU au interceptat, de asemenea, rachete balistice, rachete de croazieră și drone în mai multe rânduri, în lunile martie, aprilie și mai. Autoritățile emirate au afirmat că atacurile atribuite Iranului au provocat victime civile și pagube materiale, în timp ce Teheranul a negat unele dintre acuzațiile formulate de Abu Dhabi.

Potrivit relatărilor publicate pe baza bilanțurilor oficiale emirate, atacurile iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite au ucis cel puțin 10 civili, printre care cetățeni din Pakistan, Nepal, Bangladesh, Palestina, India și Egipt. De asemenea, au fost raportate sute de persoane rănite, precum și moartea unor membri sau colaboratori ai forțelor armate emirate, inclusiv a unui cetățean marocan care lucra pentru acestea.