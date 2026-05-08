Armistițiul din Golf, sub semnul întrebării. Emiratele Arabe Unite semnalează un atac cu drone și rachete

Vineri (8 mai 2026), la ora 6:36 dimineața, ora Emiratelor Arabe Unite, autoritățile au avertizat populația cu privire la activarea sistemelor de apărare aeriană pentru a face față amenințărilor reprezentate de rachete și drone.

„Vă rugăm să rămâneți într-un loc sigur și să urmăriți canalele oficiale pentru avertismente și informații actualizate”, a avertizat Autoritatea Națională pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, Crize și Dezastre. Este al treilea incident de acest gen din ultima săptămână, potrivit Gulf Business.

यूएई ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री ज़ोन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिससे बड़ी आग लग गई और कई लोग घायल हुए। The UAE accused Iran of targeting Fujairah’s oil zone with drones and missiles, triggering massive fires and heightened regional tensions.… pic.twitter.com/Zp25fXuByD — CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) May 8, 2026

Iranul și SUA își adresează acuzații reciproce în timp ce negociatorii lor încearcă să ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar până acum au reușit să evite o revenire la luptele pe scară largă, potrivit Assciated Press.

Nu este clar cât de aproape sunt cele două părți de a ajunge la un acord cu privire la chestiuni precum programul nuclear al Iranului, pe care SUA și Israelul s-au angajat să îl oprească atunci când au declanșat războiul pe 28 februarie, sau Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a închis-o aproape complet în încercarea de a exercita presiune asupra economiei globale.

Joi, Teheranul a declarat că analizează cele mai recente propuneri ale SUA pentru încetarea războiului, transmise prin intermediul Pakistanului, care acționează în calitate de mediator.

Trump, despre represalii: „O lovitură ușoară”

Trump a minimalizat importanța schimbului de focuri dintre Iran și Marina SUA care s-au petrecut, joi. Trump a numit represaliile împotriva Iranului ca fiind „o lovitură ușoară”. Președintele american a insistat că încetarea focului se menține și un acord între Teheran și Washington poate fi încheiat în orice moment, însă a amenințat cu bombardamente, în cazul în care Teheranul nu acceptă un acord pentru reluarea livrărilor de petrol și gaze, a precizat Trump, într-o discuție telefonică cu ABC.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a recomandat locuitorilor să nu se apropie, să nu fotografieze și să nu atingă „niciun fel de resturi sau fragmente căzute în urma interceptărilor aeriene reușite”.

Cu câteva ore mai devreme, armata americană a declarat că a interceptat, joi seara, atacurile iraniene asupra a trei nave ale Marinei în Strâmtoarea Ormuz și că „a lovit instalații militare iraniene responsabile de atacarea forțelor americane”.

CENTCOM: „atacuri iraniene neprovocate”

Comandamentul Central al SUA a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că forțele americane au interceptat „atacuri iraniene neprovocate” și au ripostat cu lovituri de autoapărare.

Armata americană a precizat că nicio navă nu a fost lovită. Aceasta a afirmat că nu urmărește o escaladare a conflictului, dar „rămâne în poziție și gata să protejeze forțele americane”.

Ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, a purtat, joi, o discuție telefonică cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, a anunțat Ministerul de Externe al Pakistanului.

„Ne așteptăm ca un acord să fie încheiat cât mai curând posibil.Sperăm că părțile vor ajunge la o soluție pașnică și durabilă, care să contribuie nu doar la pacea din regiunea noastră, ci și la pacea internațională”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Pakistanului, Tahir Andrabi.

Între timp, discuțiile directe între Israel și Liban urmau să fie reluate săptămâna viitoare la Washington, potrivit unui oficial american care a vorbit sub condiția anonimatului. Oficialul a spus că discuțiile vor avea loc pe 14 și 15 mai.

Armistițiul dintre SUA și Iran s-a menținut, în mare parte, începând din 8 aprilie. Discuțiile față în față dintre cele două țări, găzduite de Pakistan luna trecută, nu au reușit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului.